12 июня 2018, 13:54

Сотрудники ГИБДД погибли в аварии катамарана близ Волгограда

На разбившемся в Волгограде катамаране отдыхали сотрудники ГИБДД с семьями. В числе 11 погибших владелец катамарана, несовершеннолетняя девушка и еще трое мужчин и шесть женщин.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, одиннадцать человек погибли, три человека были госпитализированы.

О том, что среди погибших владелец катамарана, сообщил начальник пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Александра Бондаренко. «Погибло 11 человек. Катамаран принадлежал экс-главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву. Он управлял катамараном в момент столкновения и погиб», - заявил  корреспонденту «Кавказского узла» Александр Бондаренко. Ранее о том, что прогулочным катамараном управлял Дмитрий Хахалев, сообщили источники.

Личности всех 11 погибших пассажиров частного катамарана установлены, сообщил осведомленный источник. "Среди них четверо мужчин и семь женщин, включая несовершеннолетнюю девушку", - рассказал этот источник. Он отметил, что среди погибших двое сотрудников ГИБДД. Один из них погиб вместе с женой и 17-летней дочерью, второй - вместе с супругой, передает агентство "Интерфакс".

Компания из 16 человек на катамаране отмечала, вероятно, день рождения одного из сотрудников ГИБДД, сообщил источник в правоохранительных органах. "В аварии погиб как сам бывший чиновник, так и его товарищ, который накануне отметил свой день рождения", - заявил источник, слова которого приводит РИА Новости.

В аварии катамарана погибли три сотрудника ГИБДД, вместе с именинником жертвами столкновения стали его дочь и супруга, уточняет V1.ru.

Примечание:

"Утонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района", "МАК занялся расследованием крушения дельталета близ Волгограда", "Осужден водитель упавшего в Керченский пролив автобуса".

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