12 июня 2018, 12:58

18 человек выписаны из больницы после отравления в Азербайджане

Состояние еще четырех человек, отравившихся на хлопковом поле, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщила сегодня представитель Минздрава Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел",  24 работника хлопкового поля в Саатлинском районе были госпитализированы 10 июня с химическим отравлением. По данным Минздрава Азербайджана, к 11 июня двое были выписаны, 18 человек оставались в районной больнице, а четверо пострадавших, находящихся в состоянии средней тяжести, были переведены на лечение в больницу в Баку.

Саатлинский район расположен в 190 километрах юго-западнее Баку. Район специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур, в том числе хлопка.

К утру 12 июня 18 человек, отравившихся на хлопковом поле и проходивших лечение Саатлинской центральной больнице, были выписаны, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, четверо доставленных в Бакинский токсикологический центр идут на поправку, их состояние не вызывает опасений и оценивается как удовлетворительное.

По факту массового отравления начато уголовное дело по ст. 249.2 (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Генпрокуратуры Азербайджана.

По его словам, земельный участок принадлежит частному предпринимателю, а отравившиеся работники – жители соседнего Сабирабажского района, которые работали по найму.

"Взяты образцы химических веществ, используемых для борьбы с сорняками. По делу назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы", - пояснил он.

По данным сотрудника прокуратуры, для расследования причин отравления работников в Саатлинский район выехала комиссия из числа сотрудников Агентства пищевой безопасности, а также министерств сельского хозяйства, здравоохранения и экологии.

Примечание:

"Трое школьников в Зугдиди отравились средством от мраморных клопов", "Защита заявила о давлении на подозреваемого в отравлении таллием на таганрогском заводе", "Пять человек госпитализированы после пожара в бакинском санатории".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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