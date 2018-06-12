Футболисты из Нигерии прибыли в Ессентуки для участия в играх чемпионата мира

12 июня 2018, 11:25

Первая открытая тренировка нигерийской футбольной сборной пройдет сегодня на новой площадке «Ессентуки-Арена», сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", на прошлой неделе города юга России начали принимать гостей и участников чемпионата мира по футболу. Среди них сборные Египта (размещается в Грозном), Исландии (прибыла в Геленджик) и Дании (готовится к играм в Анапе). 11 июня в Сочи на чемпионат мира прибыла футбольная сборная Бразилии.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира, помимо Сочи, примут еще два города юга России - Ростов-на-Дону и Волгоград. Игры также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. Восемь сборных будут тренироваться в шести городах ЮФО и СКФО, говорится в опубликованной на «Кавказском узел» статье «Мундиаль-2018: где и когда пройдут матчи на Юге России».

Самолет с футболистами из Нигерии приземлился в аэропорту Минеральных Вод сегодня в полночь, оттуда команда отправилась в Ессентуки. Спортсменов встретили традиционно по-русски с хлебом-солью и под аккомпанемент казачьего ансамбля «Хуторок». Глава Ессентуков Константин Скоморохин, как сообщили в администрации, пожелал спортсменам ярких голов, красивых побед и хороших впечатлений от курорта.

Сегодня у спортсменов запланирована первая открытая тренировка на новой площадке «Ессентуки-Арена», передает ГТРК «Ставрополье».

Во время чемпионата мира по футболу - 2018 сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках, где для этого построена современная тренировочная площадка по стандарту Международной федерации футбола, для проживания футболистам предоставлен санаторий "Источник". Кроме самой команды, в Ессентуки ожидается прибытие 50 сопровождающих лиц из Нигерии, передает ТАСС.

Отметим, что сборной Нигерии предстоит играть в группе D с командами Хорватии (16 июня в Калининграде), Исландии (22 июня в Волгограде) и Аргентины (26 июня в Санкт- Петербурге).

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".