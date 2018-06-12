Число жертв аварии катамарана близ Волгограда выросло до 11

12 июня 2018, 10:29

Поисково-спасательная операция на Волге завершилась после того, как было поднято тело пропавшей пассажирки катамарана, сообщили в МЧС. Жизнь госпитализированных вне опасности, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, десять человек погибли, три человека были госпитализированы, один человек пропал.

Число погибших пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге в районе центральной набережной Волгограда, возросло до 11, сообщили в пресс-службе волгоградского областного управления МЧС.

"Одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег. Поисковая операция завершена", - сказал представитель МЧС, слова которого приводит агентство "Интерфакс".

Трое пострадавших в столкновении катамарана с баржей в Волгограде, которым понадобилась госпитализация, сейчас в стабильном состоянии, сообщили в волгоградской больнице №25.

"Поступившие этой ночью трое человек – мужчина и две женщины – с переохлаждением и ушибами сейчас находятся в стабильном состоянии. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказал источник в больнице, слова которого приводит РИА Новости.

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области ранее проинформировали, что начата процедура опознания пассажиров, погибших в столкновении катамарана с баржей, передает агентство. Также со ссылкой на информацию в Росморречфлоте оно сообщает, что катамаран, который перевернулся при столкновении с сухогрузом в Волгограде, был зарегистрирован в государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Прогулочным катамараном, при столкновении которого с баржей под Волгоградом погибли десять человек, управлял бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, сообщили ранее источники.

В поисках пропавшей с катамарана пассажирки принимали участие 1,4 тысяч человек - это сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти. Также были привлечены 15 водолазов и беспилотник, оснащенный тепловизором, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В общей сложности на борту судов в момент столкновения находились 28 человек, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания на месте происшествия.

"Произошло столкновение маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось", - рассказал Бочаров, слова которого приводит ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, люди на борту катамарана были без спасательных жилетов, указывает агентство.

Напомним, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц), сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.