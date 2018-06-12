12 июня 2018, 09:30

Азербайджан насчитал 89 обстрелов с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 89 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в зоне конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские военные в селах Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван, Воскеван, Беркабер, Джил.

Обстрелы также велись со стороны карабахских сел Чилябюрт, Немирли, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили, а также с безымянных высот в Тертерском районе, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Обстрелы велись с использованием крупнокалиберных пулеметов, сказано в сообщении.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Азербайджан заявил о 97 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 84 обстрелах.9 июня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю, с 3 по 9 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Погиб солдат армии Нагорного Карабаха", "Азербайджан обвинил Армению в 84 обстрелах", "Азербайджан рапортовал об освобождении села Гюннют".

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