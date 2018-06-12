Бочаров подтвердил данные о десяти погибших при столкновении судов на Волге

12 июня 2018, 04:22

Десять человек погибли и один числится пропавшим после столкновения катамарана с баржей в Волгограде, подтвердил глава региона Андрей Бочаров.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. По данным источников, спастись удалось пятерым пассажирам катамарана, десять человек погибли, судьба еще одного неизвестна.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил сегодня журналистам, что при столкновении судов на Волге погибли десять человек, сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, в результате поисково-спасательных работ обнаружено 10 погибших. Личности устанавливаются. Один (человек) значится пропавшим, ведутся поиски", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что госпитализированы три человека, их состояние удовлетворительно, а двое пассажиров катамарана от госпитализации отказались.

По словам Бочарова, столкновение судов произошло в километре от береговой линии.

Данные о десяти погибших и одном пропавшем без вести также сообщили в управлении МЧС по Волгоградской области, пишет РИА "Новости".