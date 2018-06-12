12 июня 2018, 00:50

Восемь человек погибли при столкновении катамарана с баржей в Волгограде

В Волгограде прогулочный катамаран столкнулся с баржей и частично затонул. По предварительным данным, погибли восемь пассажиров катамарана, судьба еще троих неизвестна.

Прогулочный катамаран, на котором, по предварительным данным, было 17 человек, столкнулся с баржей на Волге и затонул вечером 11 июня, пишет "Интерфакс".

Первоначально заявлялось о десяти пропавших без вести и одном погибшем, позднее стало известно, что найдены тела еще семерых погибших. Таким образом, общее число погибших составило восемь человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время неизвестна судьба еще трех пассажиров.

На катамаране, по предварительным данным, проводилась вечеринка, некоторые из гостей находились в состоянии алкогольного опьянения.

Примечание:

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