Футбольная сборная Бразилии прибыла на чемпионат мира в Сочи

12 июня 2018, 00:46

Пятикратный чемпион мира по футболу, сборная Бразилии, проведет открытую тренировку на Центральном стадионе Сочи 12 июня.

Как писал "Кавказский узел", Сочи рассчитывает принять во время мундиаля до миллиона гостей. Ограничения на проезд по улицам Сочи, введенные с 1 июня по 16 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу, были внезапными и вызвали неудобства, заявили жители города. Местные предприниматели пожаловались на существенное подорожание бензина и необходимость поднимать цены на свои услуги.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира, помимо Сочи, примут еще два города юга России - Ростов-на-Дону и Волгоград. Игры также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Бразильская команда в составе 23 человек прибыла 11 июня в Сочи из Вены, где днем ранее состоялся матч между сборными Бразилии и Австрии. Игра закончилась победой бразильской сборной со счетом 3:0. К прилету команды-чемпиона в Сочи городскую телевышку украсили желто-зеленой иллюминацией - в цветах национального флага Бразилии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По прибытию в Сочи бразильских футболистов встречал хор кубанских казаков, а у входа в отель "Swissotel Resort Сочи Камелия" их ожидала примерно сотня болельщиков.

Тренировки сборной Бразилии во время чемпионата мира по футболу-2018 будут проходить на расположенном вблизи гостиницы Центральном стадионе Сочи, 12 июня команда проведет открытую тренировку.

Согласно плану соревнований, 17 июня сборная Бразилии сыграет в Ростове-на-Дону со сборной Швейцарии, рассказали в оргкомитете мундиаля корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".