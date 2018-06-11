11 июня 2018, 20:34

Четверо задержанных в Тбилиси арестованы на 14 суток

Правозащитник Звиад Куправа и трое задержанных вместе с ним сегодня в Тбилиси активистов получили по 14 суток административного ареста по решению суда.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста с требованием справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе призвал к отставке главы МВД и министра юстиции на акции протеста 10 июня и перекрыл проспект Руставели, установив на проезжей части две палатки. Сегодня утром один из организаторов и ведущих акции протеста в Тбилиси Звиад Куправа и еще трое активистов были задержаны полицейскими.

В результате драки 1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ два подростка получили смертельные ножевые ранения. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен уже после начала протестов 1 июня - один из подростков-обвиняемых получил десять с половиной лет, второй - девять лет и девять месяцев тюрьмы.

Тбилисский городской суд приговорил сегодня соорганизатора акции протеста в Тбилиси Звиада Куправу и еще троих задержанных к административному аресту, признав их виновными в административных правонарушениях - неповиновении требованиям полиции и мелком хулиганстве. На оглашении решения сами задержанные не присутствовали, они покинули зал заседаний в знак протеста, сообщило "Интерпрессньюс".

Имена задержанных вместе с Куправой издание не приводит. Из сообщения МВД следует, что им от 23 до 35 лет.

В перерыве судебного заседания в столовой Тбилисского горсуда произошел инцидент. По словам Зазы Саралидзе, который должен был выступить в суде в качестве свидетеля, он и Куправа обедали, когда вошли полицейские и потребовали, чтобы Куправа срочно вернулся в зал заседаний. Куправа попросил дать ему немного времени, чтобы доесть обед, но полицейские вывели его силой, сбросив со стола посуду. После этого инцидента все задержанные отказались присутствовать на заседании, пишет "Новости-Грузия". 

"Кавказский узел" писал также, что сегодня днем на акции в Тбилиси полицейские задержали также трех депутатов от партии «Единое национальное движение» и до нескольких десятков ее сторонников.

Примечание:

"Два человека задержаны на акции протеста в Тбилиси", "Отец убитого в Тбилиси подростка потребовал отставки двух министров", ""Прокуратура Грузии раскритиковала приговор за убийство школьников".

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