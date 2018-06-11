11 июня 2018, 18:56
59 туристов застряли в горах Карачаево-Черкесии
Группа туристов на внедорожниках отрезаны от мира в горной местности близ села Карт Джурт Карачаевского района из-за разрушения переправы через реку, сообщили спасатели.
Как писал "Кавказский узел", штормовое предупреждение было объявлено в Карачаево-Черкесии в связи с ливнями, градом и сильным ветром 11 и 12 июня.
По информации республиканского управления МЧС, вечером 10 июня группа туристов проехала на автомобилях бревенчатую переправу через реку Худес в районе "Царских ворот". Уровень воды в реке поднялся в связи с сильными дождями, и переправу смыло.
Туристы переночевали в кошаре, а сегодня днем отказались от эвакуации без своих автомобилей. Едой и водой все 59 человек обеспечены, сообщили сегодня спасатели. "Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки", - цитирует сегодня сообщение главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Карачаевске сегодня умеренный дождь и +17 градусов, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. В ночь на 12 июня ветер стихнет до 3 метров в секунду, будет идти слабый дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.