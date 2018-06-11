59 туристов застряли в горах Карачаево-Черкесии

11 июня 2018, 18:56

Группа туристов на внедорожниках отрезаны от мира в горной местности близ села Карт Джурт Карачаевского района из-за разрушения переправы через реку, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", штормовое предупреждение было объявлено в Карачаево-Черкесии в связи с ливнями, градом и сильным ветром 11 и 12 июня.

По информации республиканского управления МЧС, вечером 10 июня группа туристов проехала на автомобилях бревенчатую переправу через реку Худес в районе "Царских ворот". Уровень воды в реке поднялся в связи с сильными дождями, и переправу смыло.

Туристы переночевали в кошаре, а сегодня днем отказались от эвакуации без своих автомобилей. Едой и водой все 59 человек обеспечены, сообщили сегодня спасатели. "Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки", - цитирует сегодня сообщение главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".

Разрушенная переправа через реку Худес была единственной, на берегу, где застряли туристы, только горы, жилища пастухов и места для содержания овец. В селе Карт Джурт, расположенном в десяти километрах от этой местности, работают сотрудники дорожной службы, которые могут при необходимости выделить технику для восстановления бревенчатой переправы, отмечает со ссылкой на республиканское МЧС РИА "Новости".