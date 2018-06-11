11 июня 2018, 18:56

59 туристов застряли в горах Карачаево-Черкесии

Группа туристов на внедорожниках отрезаны от мира в горной местности близ села Карт Джурт Карачаевского района из-за разрушения переправы через реку, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", штормовое предупреждение было объявлено в Карачаево-Черкесии в связи с ливнями, градом и сильным ветром 11 и 12 июня.

По информации республиканского управления МЧС, вечером 10 июня группа туристов проехала на автомобилях бревенчатую переправу через реку Худес в районе "Царских ворот". Уровень воды в реке поднялся в связи с сильными дождями, и переправу смыло.

Туристы переночевали в кошаре, а сегодня днем отказались от эвакуации без своих автомобилей. Едой и водой все 59 человек обеспечены, сообщили сегодня спасатели. "Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки", - цитирует сегодня сообщение главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".

Разрушенная переправа через реку Худес была единственной, на берегу, где застряли туристы, только горы, жилища пастухов и места для содержания овец. В селе Карт Джурт, расположенном в десяти километрах от этой местности, работают сотрудники дорожной службы, которые могут при необходимости выделить технику для восстановления бревенчатой переправы, отмечает со ссылкой на республиканское МЧС РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Карачаевске сегодня умеренный дождь и +17 градусов, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. В ночь на 12 июня ветер стихнет до 3 метров в секунду, будет идти слабый дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Четыре туриста погибли во время рафтинга в Аджарии", "Заблудившиеся на Эльбрусе французы самостоятельно спустились с горы", "Турист пострадал в горах Карачаево-Черкесии".

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