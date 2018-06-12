Прокурор поддержал требование смягчить наказание Жирайру Сефиляну

12 июня 2018, 07:05

Обвинение не стало возражать против сокращения срока наказания лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну на 3,5 года. Прокурор также не возражал против ходатайства об изменении меры пресечения другим заключенным. Суд пообещал огласить решение через два дня.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Ереване отложил рассмотрение ходатайства об освобождении четырех осужденных по делу лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна. Адвокат Жирайра Сефиляна Тигран Айрапетян заявил, что обжалует решение суда в кассационной инстанции.

20 марта Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых были признаны виновными. Жирайра Сефиляна суд приговорил к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, Геворг Сафарян получил 5 лет и 5 месяцев заключения, Нерсес Погосян и Сасуник Киракосян - 3 года и 6 месяцев, Галуст Григорян и Грайр Топчян – 3 года, а Ованнес Петросян - два года лишения свободы.

Апелляционная инстанция продолжила рассмотрение жалобы адвокатов по делу лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна 11 июня, передает корреспондент "Кавказского узла".

Защита представила суду поручительства депутата фракции "Елк" Алена Симоняна и 12 парламентариев фракции "Блок Царукяна", гарантирующих добросовестное поведение в случае изменения меры пресечения.

Двое депутатов фракции "Блок Царукяна" также поручились за обвиняемых Сасуника Киракосяна, Грайра Топчяна и Галуста Григоряна.

Прокурор Петрос Петросян не стал возражать против ходатайства об изменении меры пресечения. Также он заявил, что обвинение не возражает, если суд применит условный срок для Геворга Сафаряна и Нерсеса Погосяна. Он также потребовал снизить срок наказания Жирайра Сефиляна с 10,5 лет до 7 лет заключения.

Суд отложил рассмотрение ходатайств и рассмотрение вопроса освобождении обвиняемых до обсуждения окончательного вердикта.

"Хотят они того, или нет, но они освободят всех", - заявил в зале суда лидер движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта, который огласят 13 июня в 14.00 (13.00 мск).

Напомним, дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников. В июле 2016 года они захватили здание полицейского полка в Ереване и потребовали освободить своего лидера. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а на следующий день сдались сами. Дело членов "Сасна Црер" разделено на несколько частей и рассматривается в суде.