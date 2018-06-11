Депутаты оппозиционной партии Грузии задержаны на акции протеста

11 июня 2018, 16:57

Полиция задержала в центре Тбилиси трех депутатов партии «Единое национальное движение» и ее сторонников, участвующих в акции протеста "Не убивай меня".

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста. Активисты требовали справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. На акции протеста 10 июня отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе призвал к отставке главы МВД и министра юстиции и перекрыл проспект Руставели, установив на проезжей части две палатки. Сегодня утром один из организаторов акции Звиад Куправа и еще трое активистов были задержаны полицейскими, сотрудники полиции освободили проезжую часть проспекта Руставели от палаток, переставив их к зданию парламента.

1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ произошла драка, в результате два подростка получили смертельные ножевые ранения. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен 1 июня - один из подростков-обвиняемых получил десять с половиной лет, второй - девять лет и девять месяцев тюрьмы.

Представители партии «Единое национальное движение» в центре Тбилиси перекрыли дорогу полицейскому автомобилю, правоохранители задержали членов парии - депутата парламента Грузии от оппозиционной партии, депутатов горсовета Тбилиси Ираклия Надирадзе и Левана Хабеишвили. Также были задержаны несколько десятков сторонников «Единого национального движения», среди которых один несовершеннолетний, написали сегодня со ссылкой на информацию представителя партии Заала Удумашвили "Новости Грузия".

У здания парламента мобилизованы силы спецназа и полиции, передает грузинское телевидение "Рустави 2".

Информации о задержаниях на официальном сайте МВД Грузии на 16.50 мск сегодня нет.