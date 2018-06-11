Полиция разблокировала проспект Руставели в Тбилиси

11 июня 2018, 14:19

Сотрудники полиции освободили проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси от установленных протестующими палаток, переставив их к зданию парламента.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста с требованием справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе призвал к отставке главы МВД и министра юстиции на акции протеста 10 июня и перекрыл проспект Руставели, установив на проезжей части две палатки. Сегодня утром один из организаторов и ведущих акции протеста в Тбилиси Звиад Куправа и еще трое активистов были задержаны полицейскими.

В результате драки 1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ два подростка получили смертельные ножевые ранения. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен уже после начала протестов 1 июня - один из подростков-обвиняемых получил десять с половиной лет, второй - девять лет и девять месяцев тюрьмы.

Полицейские выбросили из трех палаток у здания парламента в Тбилиси вещи протестующих и заняли палатки. Владелец палаток высказал недовольство тем, что правоохранители заняли их, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

После задержания Звиада Куправы и еще троих активистов сегодня утром полицейские освободили проспект Руставели, переставив две палатки на прежнее место у здания парламента. Там же стояла и третья палатка, которую активисты не перемещали на проспект.

Владелец всех трех палаток Георгий Рухая заявил, что полицейские выбросили из палаток лежанки, одеяла и подушки. «Они [полицейские] заняли палатки, выкинули из них все, взяли нашу воду и стоят теперь в палатках, отказываясь из них выходить, мотивируя тем, что прячутся в тени. Это мои собственные палатки, я их принес для участников акции, а не для вас!», - заявил Рухая сотрудникам полиции.

Несмотря на протест Рухая, полицейские по-прежнему находятся в палатках, сообщил в 13.00 мск корреспондент "Кавказского узла".