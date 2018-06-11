11 июня 2018, 09:50

Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии

Спасатели предупредили о ливнях, граде и сильном ветре в Карачаево-Черкесии сегодня и завтра, 12 июня.

По информации МЧС, ухудшение погоды ожидается 11 и 12 июня. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду. 

Из-за непогоды в Кабардино-Балкарии прогнозируются подъемы уровней воды в реках местами до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей, сообщило Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Как писал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации был введен в административном центре Урупского района - станице Преградной Карачаево-Черкесии, где 8 июня после сильных дождей оказались подтоплены школа, детский сад, 23 дома и 500 дворов. 9 июня особый режим был снят, сообщили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Черкесске слабый дождь, скорость ветра 6 м/с, температура воздуха +20. Днем 12 июня температура воздуха будет +19, скорость ветра усилится до 10 метров в секунду, облачно, без осадков. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

Жители Махачкалы и Буйнакска пожаловались на подтопления после ливней", "Сотни домовладений жителей Карачаево-Черкесии подтоплены после ливней", "Найдено тело одного из пропавших при сходе селя в Кабардино-Балкарии".

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