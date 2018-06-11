Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Волгоградской области

11 июня 2018, 07:45

Спасатели предупредили о высоком риске лесных пожаров на территории Волгоградской области до 13 июня.

Ка сообщал "Кавказский узел", чрезвычайная пожароопасность была объявлена в Волгоградской области до 29 мая.

Пятый класс опасности возникновения пожаров в лесах будет наблюдаться на большей части территории Волгоградской области и в Волгограде 11, 12 и 13 июня, сообщило ГУ МСЧ по этому региону на своем сайте.

Сотрудники МЧС попросили жителей не посещать леса и не разводить костры.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волгограде будет облачно, без осадков. Температура воздуха достигнет + 20 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Днем 12 июня температура воздуха составит +23 градуса, ясно, ветер 2 метра в секунду. 13 июня днем температура воздуха повысится до +28 градусов, будет наблюдаться переменная облачность, ветер усилится до 5 метров в секунду. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.