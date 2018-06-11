Грузинская авиакомпания открывает регулярные рейсы из Харькова в Тбилиси и Батуми

11 июня 2018, 06:15

Регулярные рейсы MyWay Airlines из Харькова в Тбилиси начнутся с 12 июня, в Батуми рейсы откроются с 13 июня.

Регулярные рейсы Тбилиси - Харьков будут выполняться по вторникам и субботам, вылет из Тбилиси - в 07:05, прилет в Харьков - в 08:50. Рейсы из Харькова в столицу Грузии будут отправлятся в эти же дни: вылет из Харькова - в 09:50, прибытие в Тбилиси - в 13:25.

На маршруте Батуми - Харьков рейсы будут выполнятся по средам и субботам: вылет из Батуми - в 07:50, прилет в Харьков - в 09:20. Обратный рейс из Харькова в 10:20, прибытие в столицу Аджарии в 13:55.

На обоих маршрутах будут курсировать самолеты Boeing 737-800, со ссылкой на менеджера коммерческой службы авиационной деятельности международного аэропорта Харьков Руслана Сотника сообщает "Грузия-онлайн".

MyWay Airlines - грузинский авиаперевозчик, учрежденный китайским торгово-промышленным холдингом Hualing Group для оказания услуг беспосадочных воздушных перевозок из аэропорта Тбилиси, сообщается на сайте авиакомпании.

"Кавказский узел" также сообщал, что авиакомпания "Победа" в мае открыла прямой рейс из Ростова-на-Дону в Батуми и обратно.