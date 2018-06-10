Два человека задержаны на акции протеста в Тбилиси

10 июня 2018, 20:16

Полицейские задержали человека, оскорбившего участников митинга "Не убивай", и одного из активистов, сообщил глава патрульной полиции Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста с требованием справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков, пригрозив властям массовым митингом. Сегодня на акции протеста у здания парламента он призвал к отставке главы МВД и министра юстиции.

По словам главы патрульной полиции Тбилиси Темура Купатадзе, один из двоих задержанных сегодня на митинге был, предположительно, пьян, и оскорбил протестующих. Второй задержанный - участник акции, информирует РИА "Новости".

Первый из задержанных назвал митинг "проплаченным", рассказали участники акции. После этих слов между ним и протестующими произошла стычка, сообщают "Новости-Грузия".

Правонарушение, в котором заподозрен активист, не уточняется.

Напомним, что в результате драки 1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен уже после начала протестов. 1 июня подростки получили по десять с половиной лет и к девять лет и девять месяцев тюрьмы.