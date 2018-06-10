Отец убитого в Тбилиси подростка потребовал отставки двух министров

10 июня 2018, 19:07

Глава МВД Грузии Георгий Гахария и министр юстиции Тея Цулукиани должны уйти со своих постов, заявил на акции протеста у здания парламента отец убитого школьника Заза Саралидзе.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста с требованием справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков, пригрозив властям массовым митингом. 8 июня был задержан подозреваемый в давлении на свидетелей убийства, а на следующий день - еще один подозреваемый, бывший высокопоставленный сотрудник Главной прокуратуры страны. Он обвинен в несообщении о преступлении. МВД утверждает, что бывший силовик признал свою вину.

Первому из задержанных предъявлено по ч.2 ст.372 УК Грузии (подкуп свидетеля с целью изменений показаний), а бывшему сотруднику прокуратуры - по ст. 376 (несообщение об особо тяжком преступлении), сообщила сегодня Главная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый в подкупе несколько раз передавал свидетелю деньги, чтобы тот не давал показаний против подсудимого. Сотрудник прокуратуры, в свою очередь, знал о виновности этого же подсудимого, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Главная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте обоих обвиняемых, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения, а другому смягчил их. Окончательный приговор суд огласил уже после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

О вине первого из задержанных было известно и до возобновления следствия по делу об убийстве, а второго, высокопоставленного чиновника прокуратуры, нужно было задержать еще в первые дни после возбуждения дела, заявил сегодня на митинге "Не убивай" Заза Саралидзе.

Он заявил, что следствие старается избавить от ответственности "реального убийцу", и потребовал отставки главы МВД Георгия Гахарии. "Я не верил ведомству Гахарии, но сделал шаг навстречу и дал время до 10 июня для конкретных шагов", - приводит слова Саралидзе корреспондент "Кавказского узла".

Саралидзе также потребовал и отставки министра юстиции Теи Цулукиани.

5 июня представители десяти неправительственных организаций потребовали отставки министра юстиции Грузии Теи Цулукиани. Они заявили, что она не может выбирать нового главного прокурора, так как не справилась с задачей реформирования системы правосудия. Премьер-министр Грузии отверг требование об отставке главы Минюста.

Во время сегодняшней акции протеста с Саралидзе хотел поговорить молодой человек. Он заявил о том, что суд и прокуратура должны быть независимыми от исполнительной власти. Однако участники акции "Не убивай" не подпустили его к палаткам, в одной из которых находится Саралидзе, и несколько раз облили этого человека водой из бутылок. Они вывели его с места проведения акции, после чего полицейские потребовали от него и сопровождавшего его человека покинуть прилегающую территорию.