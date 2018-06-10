Ласицкене выиграла турнир в Швеции

10 июня 2018, 18:52

Прыгунья из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене заняла сегодня первое место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, выиграв 42-й турнир подряд.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая Мария Ласицкене одержала победу во втором этапе Бриллиантовой лиги, который проводился в Шанхае. Прыгунья одолела 1,97 метра.

В соревнованиях Бриллиантовой лиги, которая проводится уже в девятый раз, участвуют сильнейшие легкоатлеты мира. Общий призовой фонд соревнований составляет восемь миллионов долларов. За победу в каждом из этапов спортсмен может получить 10 тысяч долларов, а чемпионы получат по 50 тысяч, а также знаменитый Бриллиантовый трофей, информирует РИА "Новости".

Сегодня россиянка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте ровно двух метров, информирует ТАСС.

Личный рекорд спортсменки – 2,06 метра, его Ласицкене установила 6 июля 2017 года в Лозанне. После допингового скандала Ласицкене выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Это уже 42-й подряд турнир, на котором 25-летняя Ласицкене занимает первое место, отмечает "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в декабре 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики назвала уроженку Прохладного (Кабардино-Балкария) Марию Ласицкене одной из лучших спортсменов года в России, а в марте 2018 она попала в список лучших легкоатлетов по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News.

Мария Ласицкене ранее носила фамилию Кучина. Она сменила ее в марте, выйдя замуж за спортивного журналиста Владаса Ласицкаса. "Ласицкене" - женская форма этой литовской фамилии.