10 июня 2018, 15:04

Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии

Шквалистый ветер, сильные дожди и подъем воды в реках ожидаются в Кабардино-Балкарии сегодня и в последующие два дня, предупредили спасатели.

По информации МЧС, ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток сегодня, 11 и 12 июня. Скорость ветра в Кабардино-Балкарии местами будет достигать 20-25 метров в секунду.

На фоне сильных дождей с грозой и градом в Кабардино-Балкарии прогнозируются подъемы уровней воды на реках местами до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема, сообщил Южный региональный центр МЧС.

Неблагоприятные погодные условия, в частности сели и оползни, могут представлять опасность для жителей. Возможны подтопления участков местности, повреждения кровли зданий и сооружений, повреждение объектов инфраструктуры, в том числе дорог, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Тырныауз облачно, умеренный дождь, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. Ночью осадки прекратятся, ветер стихнет до 3 метров в секунду, а 11 июля снова пойдет слабый дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители Махачкалы и Буйнакска пожаловались на подтопления после ливней", "Сотни домовладений жителей Карачаево-Черкесии подтоплены после ливней", "Найдено тело одного из пропавших при сходе селя в Кабардино-Балкарии".

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