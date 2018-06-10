Списание долгов за электроэнергию вызвало вопросы у жителей Чечни

10 июня 2018, 11:30

Власти Чечни рапортовали о списании долгов за электроэнергию для трех тысяч малоимущих жителей по случаю Рамадана. Принцип определения нуждающихся в списании задолженности непрозрачен, отметили жители Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае сотрудники бюджетных организаций Чечни заявили о требовании предоставить справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги под угрозой невыплаты зарплаты и увольнения. В начале июня жители Грозного пожаловались на рейды по взысканию долгов за электроэнергию - по их словам, контролеры которые ходят по домам, нередко ведут себя грубо, а иногда требуют оплатить электричество даже за текущий месяц.

Кадыров отчитался о погашении долгов малоимущих жителей

Три тысячи малоимущих жителей Чечни получили по случаю священного для мусульман месяца Рамадан помощь от властей в виде погашения задолженности за потребленную электроэнергию, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

О погашении задолженности малоимущих объявил лично глава Чечни. «В этот священный для мусульман месяц по решению президента общественного фонда имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, дорогой мамы Аймани Несиевны погашена задолженность более 3000 малоимущим абонентам, у которых образовались большие долги за свет», - заявил Рамзан Кадыров на церемонии передачи компании «Чеченэнерго» новой спецтехники. Репортаж об этом был показан в ночных новостях телеканала Грозный 4 июня.

В число абонентов, чья задолженность была погашена, вошли инвалиды, сироты, пенсионеры и многодетные семьи, которые накопили долги за электроэнергию и не имели возможности рассчитаться с ними, пояснил сотрудник министерства труда, занятости и социального развития Чечни. «Речь идет о наименее защищенных слоях населения по всей республике. Этому предшествовала серьезная работа по уточнению списков нуждающихся в помощи граждан», - сказал чиновник корреспонденту "Кавказского узла".

При этом сотрудник ведомства отметил, что малоимущие в Чечне имеют субсидии по оплате коммунальных услуг. «За прошлый год, к примеру, субсидии на оплату ЖКУ у нас получили 5800 семей. Общая сумма начислений составила 73 миллиона 400 тысяч рублей», - заявил он. Средний размер субсидии на одну семью, по его словам, составил чуть более 1000 рублей.

Малоимущим погасили не текущую задолженность, а долги, накопленные значительно раньше, отметил сотрудник «Чеченэнерго». Сумму погашенной таким образом задолженности он не назвал.

«Речь идет не о текущей задолженности потребителей, а той, что была накоплена ими ранее. То есть речь идет о списании «старых» долгов», - подчеркнул представитель компании корреспонденту "Кавказского узла".

Принцип благотворительной акции непонятен местным жителям

Жители Чечни указали схемы списания задолженностей с малоимущих семей. По словам местных жителей, механизм составления списков нуждающихся должников непонятен.

«Кому именно и как списывается задолженность, кто составлял и утверждал эти списки малоимущих, никто сказать не может. Это какая-то закрытая схема, о которой много говорят, но никто толком не знает, как это происходит», - сказала жительница Грозного Совман корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший работник министерства жилищного хозяйства Чечни Шахран также не смог прояснить механизм определения нуждающихся.

«Никакой ясности в этом вопросе нет, было только сообщение в новостях. Как я понял, речь идет о малоимущих, у которых образовались большие задолженности. Списки малоимущих есть в местных администрациях и в Минтруда. У нас есть немало семей, имеющих долги и в 80 тысяч, и даже больше 100 тысяч. Главное, чтобы долги оплатили именно наиболее нуждающимся, а не тем у кого есть какие-то связи или знакомства в тех структурах, которые решают эти вопросы», - сказал Шахран корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченские энергетики отчитались о принудительном взыскании задолженности

Ранее «Чеченэнерго» проинформировала, что с января по конец мая 2018 года с потребителей-неплательщиков взыскали более 49 миллионов рублей.

«С января по конец мая с потребителей-должников удалось взыскать порядка 49 миллионов 200 тысяч рублей. Более 33 000 абонентам-должникам были направлены претензионные письма, по которым 8635 потребителей произвели оплату. Также в отношении 5437 злостных неплательщиков в суды были направлены иски о принудительном взыскании задолженности на общую сумму в 441 миллион 247 тысяч рублей. В судебном порядке с 794 потребителей взыскано более 11 миллионов 250 тысяч рублей. Работа в этом направлении будет продолжаться до полного погашения догов всеми абонентами», - заявили в компании «Чеченэнерго» корреспонденту "Кавказского узла".

Усиление работы по принудительному взысканию платежей за электричество в компании объяснили наличием большой задолженности в регионе. Суммарный долг республики за потребленную электроэнергию превышает, по данным "Чеченэнерго", 9 миллиардов 100 миллионов рублей.

Представитель компании рассказал также, что за первые пять месяцев 2017 года с потребителей-должников было взыскано вдвое меньше - 24 миллиона 400 тысяч рублей.