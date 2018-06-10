Землетрясение произошло в Чечне

10 июня 2018, 09:42

Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован ночью в Курчалоевском районе Чечни. Местные жители сейсмособытия не почувствовали.

Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло сегодня в 00.49 сообщил сотрудник МЧС Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

«В Курчаловевском районе республики произошло землетрясение магнитудой в 4,5 по шкале Рихтера. Его эпицентр располагался на глубине 10 километров в окрестностях селения Курчалой. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате данного сейсмособытия не поступало», – заявил представитель ведомства.

При этом жители Курчалоевского района не ощутили минувшей ночью чего-либо необычного.

«Ничего необычного ночью, кажется, не было, про землетрясение не в курсе. Возможно потому что это случилось глубокой ночью, или толчок был несильным или коротким по времени, оттого мы его и не почувствовали», - сказал по телефону житель Аллероя Адам корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 5 и 6 июня два человека стали жертвами землетрясения в Азербайджане - один скончался от перенесенного стресса, еще один был госпитализирован. Власти и местные жители сообщили о трещинах в домах.