10 июня 2018, 08:42

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ростовской области

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров в районах Ростовской области до 11 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", пожароопасность пятого класса была объявлена в Ростовской области до 5 июня.

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет наблюдаться в южных, юго-восточных и местами северо-восточных районах области, в центральных районах - Константиновском и Усть-Донецком, а также Приазовье до 11 июня, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области на своем сайте. 

Спасатели просили население не разжигать костры, не выжигать сухую траву и камыш и осторожно обращаться с огнем.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Ростове-на-Дону днем 10 июня температура воздуха +22, облачно, ветер скоростью 4 метра в секунду. 11 июня температура +22 сохранится, будет ясно, ветер 4 метра в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о пожароопасности в Дагестане", "Два человека стали жертвами пожара на заводе в Ростовской области", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 июня 2018, 10:37

10 июня 2018, 09:42

10 июня 2018, 08:42

10 июня 2018, 07:44

  • Жители Сочи пожаловались на антисанитарию на временной ярмарке

    Предпринимателей, раннее торгующих на ярмарке в Новой Мацесте, из-за приближающегося чемпионата мира по футболу администрация Сочи разместила на новой площадке в районе аллеи Челтенхема. Продавцы и покупатели пожаловались на неудобства и антисанитарию на новом месте, их также беспокоит уничтожение зеленой зоны. Представители мэрии заверили, что проблема с коммуникациями вскоре будет решена.

10 июня 2018, 06:42

  • Журналисты рассказали о связях полковника Хизриева с Сагидом Муртазалиевым

    Полковник МВД Дагестана Магомед Хизриев задержан в Москве, потому что в республике сделать это было невозможно, считает директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина. Арест Хизриева может быть началом крупного антикоррупционного расследования, предположил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Продвижению Хизриева по служебной лестнице способствовал бывший глава Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, с котором Хизриева связывали дружеские отношения, отметили главред "Дербента" Милрад Фатуллаев и обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии