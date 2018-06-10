Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ростовской области

10 июня 2018, 08:42

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров в районах Ростовской области до 11 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", пожароопасность пятого класса была объявлена в Ростовской области до 5 июня.

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет наблюдаться в южных, юго-восточных и местами северо-восточных районах области, в центральных районах - Константиновском и Усть-Донецком, а также Приазовье до 11 июня, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области на своем сайте.

Спасатели просили население не разжигать костры, не выжигать сухую траву и камыш и осторожно обращаться с огнем.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Ростове-на-Дону днем 10 июня температура воздуха +22, облачно, ветер скоростью 4 метра в секунду. 11 июня температура +22 сохранится, будет ясно, ветер 4 метра в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.