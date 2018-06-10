Журналисты рассказали о связях полковника Хизриева с Сагидом Муртазалиевым

10 июня 2018, 06:42

Полковник МВД Дагестана Магомед Хизриев задержан в Москве, потому что в республике сделать это было невозможно, считает директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина. Арест Хизриева может быть началом крупного антикоррупционного расследования, предположил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Продвижению Хизриева по служебной лестнице способствовал бывший глава Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, с котором Хизриева связывали дружеские отношения, отметили главред "Дербента" Милрад Фатуллаев и обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", начальник собственной безопасности МВД по Дагестану полковник Магомед Хизриев был задержан 5 июня в Москве, на следующий день следствие сообщило о задержании пяти предполагаемых соучастников Хизриева, гражданских лиц. 7 июня суд в Москве постановил арестовать Хизриева на два месяца. 8 июня стало известно, что суд в Москве поместил под стражу троих подозреваемых по делу Хизриева.

Магомед Хизриев обвинен в том, что дал взятку за назначение на высокую должность в полиции. Изначально источники в правоохранительных органах сообщали, что Хизриев подозревается в передаче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству главного управления собственной безопасности МВД России. По версии следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 миллионов долларов США.

Хизриев задержан в Москве, так как в Дагестане сделать это было невозможно, считает директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина.

"В СМИ постоянно появляется информация о задержаниях должностных лиц разной степени значимости по подозрению во взятках. По моим наблюдениям, кампания в Дагестане - часть общероссийской кампании по борьбе с коррупцией. Однако в отличие от многих других инцидентов задержание Хизриева было проведено в Москве. Как мне думается, потому что в Дагестане сделать это было невозможно... Вынесение дела на федеральный уровень - это показатель того, что на региональном уровне расследовать дело нельзя", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Таубина.

Она считает, что задержание Хизриев показывает, что российские власти серьезно взялись за борьбу с коррупцией.

"Для меня задержание - это индикатор, насколько Кремль серьезно относится к борьбе с коррупцией. Когда мы увидим, что к ответственности привлечены очень высокие должностные лица, тогда можно будет говорит о взятии курса на радикальное изменение ситуации. Но пока идут по, условно говоря, второму и третьему уровню", - сказала Таубина.

Практика покупки должностей в Дагестане очень распространена

Задержание регионального чиновник Хизриева в Москве – "явление не уникальное", считает полковник запаса ФСБ России, бывший депутат Госдумы (2001—2012), бывший заместитель председателя комитета ГД по безопасности Геннадий Гудков.

"Органы могут действовать по всей территории России. Дело может быть заведено в одном регионе, а задержание проведено совсем в ином. В данном случае не стоит обращать внимание на то, что Хизриев был задержан в Москве", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гудков.

Он связал задержание с работой Васильева в Дагестане, которому "поручено навести порядок и разрушить, насколько это возможно, клановую систему".

Московские следователи с января начали проверять сведения о коррупции местных чиновников и силовиков в Дагестане. Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

"Практика покупки должностей в Дагестане, как, впрочем, и по всему Кавказу, очень распространена. Это было и при СССР, впрочем, в меньшей степени. Сегодня такие "назначения" поставлены на поток; от этого страдает вся структура власти: мерилом продвижения по службе становится денежный кошелек. Очевидно, что те два миллиона долларов собирались кланом, который в конечном итоге получает контроль над целым рядом структур", - сказал Гудков.

Задержание Хизриева никак не связано с борьбой с коррупцией в Москве, уверен Гудков.

"Это местечковая ситуация - частичное разрушение клановой структуры в Дагестане. Взятки в Москву продолжат приходить, и даже не чемоданами, а грузовиками. В Москве в плане коррупции ничего не поменяется", - сказал Гудков.

Арест Хизриева может быть лишь началом антикоррупционного расследования

Региональные чиновники задерживались в Москве и до Хизриева, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. При этом он не исключил, что Хизриев пытался сбежать из Дагестана и скрыться в столице.

По мнению Рощина, арест Хизриева может быть лишь началом антикоррупционного расследования, которое выявит преступников среди высшего руководства страны.

"Само по себе задержание Хизриева в Москве, возможно, связано с тем, что обрубаются каналы дачи взяток в самой столице... По моим данным, антикоррупционная кампания Васильева дает положительный эффект. На это указывают источники в Дагестане, отмечающие снижение взяточничества. Люди стали думать, меняется климат", - сказал Рощин.

Он заметил при этом, что сумма, которая инкриминируется Хизриеву в качестве взятки, может быть недостаточна для "покупки министерской должности".

"Мало дали. Встает вопрос: а можно ли купить должность министра внутренних дел Дагестана за два миллиона долларов? Реальная ли это сумма? Место в крупной республике, ответственное", - закончил Рощин.

Хизриев хотел занять должность министра внутренних дел Дагестана больше, чем любой другой претендент

Магомед Хизриев широко известен среди политиков, правоохранителей и в экспертной среде, но о нем мало известно общественности, отмечает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Это связано со спецификой его работы. Человек, который занимается внутренней безопасностью в МВД, априори не может быть публичной, политической и тем более медийной фигурой», - рассказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Относительную известность, отмечает он, Хизриев получил после стычки с главой УВД Махачкалы Ахмедом Магомедовым.

По мнению Фатуллаева, Магомед Хизриев хотел занять должность министра внутренних дел Дагестана больше, чем любой другой претендент в республике.

«На протяжении последних нескольких лет Хизриев целенаправленно шел к тому, чтобы занять эту должность. И, возможно, его кандидатура и рассматривалась в МВД России. Если бы не было шансов, он бы, скорее всего, давно от этой идеи отказался», - уточнил он.

Поэтому, считает журналист, вполне возможно, что Хизриев мог пытаться очистить свое досье, в том числе убрать из него и инцидент с Ахмедом Магомедовым.

«Предполагается, что ему в его продвижении способствовал и помогал Сагид Муртазалиев, бывший глава Пенсионного фонда республики. Не исключено, что между ними были взаимные обязательства оказывать различные услуги друг другу», - предположил он.

По данным Следственного комитета, глава дагестанского отделения Пенсионного фонда России Сагид Муртазалиев и его родственник Андрей Виноградов проходят подозреваемыми по нескольким делам, в том числе подозреваются в убийствах, покушении на убийство и финансировании терроризма. По версии обвинения, в 2010 году Сагид Муртазалиев передал через Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили заместителя начальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Муртазалиев арестован заочно и находится в международном розыске.

Вместе с тем, считает Фатуллаев, принцип нацквотирования при назначении на руководящие должности в Дагестане теряет свою актуальность.

«Долгое время считалось, что должность министра внутренних дел Дагестана - аварское место, и назначение Абдурашида Магомедова, лакца по национальности, стало несколько неожиданным. Но если раньше нацквотированию придавалось особое серьезное значение, а это был период после всплеска национальных движений, то постепенно от этого принципа начали отказываться. И сейчас все меньше людей, кто обращает внимание на национальность назначенца, так как ситуация в Дагестане изменилась. Сегодня роль, влияние и значение федерального центра существенно усилилась. Это не та ситуация, когда Дагестан был отдан на откуп двум-трем влиятельным фамилиям, и они уже через систему балансов, сдерживания, противовесов пытались удержать ситуацию в республике и серьезно использовали принцип нацквотирования», - отмечает журналист.

Между действующим главой МВД Дагестана и Хизриевым был конфликт

«Магомед Хизриев довольно известен в правоохранительных кругах. В прошлом он возглавлял Советский РОВД Махачкалы – один из самых скандально известных райотделов. А не знать человека, который контролирует правовую деятельность работы всего республиканского МВД, конечно же невозможно», - отметил политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

По его словам, Хизриев не упоминался в расследовании резонансных дел, но он точно рассматривался в качестве претендента на пост министра внутренних дел Дагестана.

«До нашего издания доходила информация, что Магомед Хизриев проявляет активность в том, чтобы занять руководящий пост министерством, и для этого предпринимает различные шаги», - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По предположению Магомедова, между действующим главой МВД Дагестана и Магомедом Хизриевым был определенный конфликт.

«Он не выносился в публичную плоскость, но в правоохранительной среде об этом знали. Какого-то определенного клана, который бы поддерживал Хизриева, нет. Но определенная группа разных политиков и бизнесменов была заинтересована в том, что министром стал Хизриев. Известно о дружбе Хизриева с бывшим главой Пенсионного фонда республики Сагидом Муртазалиевым. Можно также предположить, что дружеские отношения были и с главой Хасавюртовского района, некоторыми депутатами Народного Собрания и министрами, а также бизнесменами московского уровня», - отмечает Магомедов.

Между тем, отмечает он, шансов возглавить МВД у Хизриева на данном этапе не было.

«Должность министра внутренних дел в республике должна быть согласована с главой республики. Поэтому возможности у Хизриева занять должность сейчас практически не было. Как мы понимаем, врио главы Дагестана Владимир Васильев близок к действующему министру внутренних дел, в то время как с Хизриевым он практически не знаком», - пояснил журналист.

При назначении главы МВД, также добавил он, не используется принцип нацквотирования. «Нацквотирование обычно привязано к системе республиканской власти. Здесь же мы видим, что привязки к ней не было – министра аварца сменил лакец по национальности. При назначении министра внутренних дел в Москве учитывают только им понятные критерии», - отметил он.