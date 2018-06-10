10 июня 2018, 02:07
Двое мужчин убиты в Беслане
В результате стрельбы из проезжающей машины в Беслане погибли двое мужчин.
По предварительным данным, два человека погибли в результате стрельбы в городе Беслане в Северной Осетии.
Мужчины были обстреляны из проезжающей мимо машины вечером 9 июня, оба они скончались, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, предположительно, мужчины - братья, так как в найденных на месте преступления документах фигурирует одна и та же фамилия.
"Житель Северной Осетии пожаловался на избиение сына силовиками", "Уволены следователи по делу о смерти Цкаева", "Семья Цкаева потребовала переквалифицировать обвинение на "убийство"".
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10 июня 2018, 02:07
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Двое мужчин убиты в Беслане
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