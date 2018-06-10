Двое мужчин убиты в Беслане

10 июня 2018, 02:07

В результате стрельбы из проезжающей машины в Беслане погибли двое мужчин.

По предварительным данным, два человека погибли в результате стрельбы в городе Беслане в Северной Осетии.

Мужчины были обстреляны из проезжающей мимо машины вечером 9 июня, оба они скончались, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, предположительно, мужчины - братья, так как в найденных на месте преступления документах фигурирует одна и та же фамилия.