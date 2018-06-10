Анапчане не чувствуют атмосферы праздника накануне мундиаля

10 июня 2018, 03:45

Жители Анапы заявили, что в городе нет атмосферы праздника перед приездом сборной Дании. По их словам, Анапа ничего не приобрела в связи с грядущим чемпионатом мира, кроме реконструированного стадиона в пригороде.

Как писал "Кавказский узел", с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. В Грозном будет готовиться к чемпионату сборная Египта. Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург. Сборная Дании будет тренироваться на стадионе "Понтос" в Анапе.

Национальная сборная Дании по футболу прибудет в аэропорт Анапы спецрейсом 11 июня, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» начальник управления по взаимодействию со СМИ городской администрации Роксана Бакуменко.

По ее словам, с 11 июня на 16 специализированных площадках будут работать волонтеры, 25 волонтеров будут задействованы во время открытой тренировки сборной Дании на новом стадионе «Понтос» в селе Витязево. Город оборудован указателями на русском и английском языках, реконструирован подъезд к стадиону, где будут тренироваться датские футболисты.

«Никаких торжественных мероприятий по поводу встречи команды Дании не будет, это пожелание самих футболистов», - сообщила Бакуменко.

По ее словам, поэтому организаторы отказались от традиционной встречи в аэропорту, в лофте пятизвезвездочного отеля Beton Brut, в котором будут проживать датские футболисты, их встретят с традиционными хлебом-солью и небольшой презентацией Кубани с казачьими песнями.

По словам Бакуменко, на стадионе «Понтос» в Витязево до того, как его выбрали для тренировок датской сборной, футболом занимались дети.

«На время реконструкции тренировки не прекращались. Дети занимались на альтернативной площадке в Витязево, которую предоставили предприниматели, и в Анапе на базе детской спортивной школе. Туда организован подвоз детей», - сообщила Бакуменко.

Всплеска интереса к занятиям футболом в преддверии мундиаля в Анапе не отмечается

Стадион «Понтос» был полностью перестроен для тренировок сборной Дании за счет средств регионального бюджета, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко.

«Полностью заменили само поле, построили административно-бытовой комплекс, раздевалки, душевые, медицинские пункты, пункт пропуска, систему обеспечения функционирования самого поля», - рассказал Ткаченко.

Он сообщил также, что ранее на поле в Витязево тренировалась футбольная команда «Понтос», которая в 2017 году прекратила свое существование из-за финансовых трудностей, а также детские футбольные команды. Ткаченко подтвердил, что сейчас они занимаются в детско-юношеской школе Анапы.

По словам Ткаченко, оргкомитету ЧМ-2018 были представлены на выбор несколько муниципальных площадок. Стадион «Спартак Анапа» изначально не рассматривался как база для тренировок команд-участников мундиаля, отметил он, поскольку является собственностью краснодарской краевой общественной организации «Физкультурный оздоровительный спортклуб «Спартак»».

«От площадки в станице Анапской, которую предлагал муниципалитет, отказались, выбрали стадион «Понтос», поскольку он находится в непосредственной близости от аэропорта и гостиницы, где будут жить датские футболисты», - рассказал Ткаченко.

По его словам, в период подготовки к ЧМ стадион «Понтос» был передан из муниципальной собственности в управление ГБУ «Фишт» в Сочи.

«После завершения чемпионата мира по программе «Наследие» стадион будет передан обратно в муниципальную собственность, и там будут заниматься дети», - сообщил Ткаченко.

По его словам, всплеска интереса к занятию футболом в преддверии мундиаля в Анапе не отмечается, поскольку футбол для Кубани и так является любимым видом спорта.

Жители Анапы отметили, что атрибутика чемпионата мира установлена лишь по маршруту следования сборной Дании

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Анапы заявили, что не ощущают спортивного праздника, так как атрибутика ЧМ-2018 установлена только по маршруту следования датской сборной.

Блогер Дмитрий Слобода сообщил, что не заметил интереса анапчан к Чемпионату мира по футболу, и сам им не интересуется. Он отметил, что город не готовился к приему делегации Дании специально, и, кроме отремонтированного стадиона в пригороде, ничего не получил.

«Дороги от аэропорта к отелю, где они будут жить, отремонтировали. Подъездные пути к стадиону были убитые, их восстановили. Указатели на английском установили по пути следования датчан», - рассказал Слобода корреспонденту "Кавказского узла".

Простые жители Анапы останутся в стороне от спортивного праздника, считает жительница Анапы Ольга Георгизова.

«Город живет как обычно, есть какие-то мячи на улицах. Мы хотели пойти на открытую тренировку датчан, но нам сказали, что там только администрация будет да дети-футболисты. Поэтому мы потеряли всякий интерес к этому чемпионату», - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Многие дети из Витязево, которые занимались на стадионе «Понтос», теперь не могут заниматься футболом, поскольку существуют проблемы с доставкой их в Анапу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Ольга.

«После того, как закрыли наш стадион, нам предложили возить детей в Анапу в детскую спортивную школу. Мы с мужем работаем и не можем возить двух своих мальчиков в Анапу. Автобус ходит неудобно, дети у нас еще не самостоятельные», - сообщила женщина. По ее словам, на стадион «Понтос» детей возила она сама или просила родственников, поскольку он находится недалеко от дома.

«Сейчас у нас перерыв в занятиях, вынужденный. Ждем, когда наш стадион опять откроется для местных детей. Нам пообещали, что после тренировок Дании его вернут в муниципальную собственность», - рассказала женщина. По ее словам, на стадионе «Понтос» могли заниматься все желающие, тогда как в детской спортивной школе проходит отбор детей и туда берут только тех, у кого действительно есть данные для занятий футболом.

«Детей наших знакомых не взяли в анапскую ДЮСШ. Но они и не собирались отдавать их в профессиональный спорт, хотели, чтобы они просто получили физическую подготовку хорошую, которую дает футбол», - отметила женщина. Кроме того, по ее словам, в спортшколе особые требования к экипировке детей.

«Здесь можно было заниматься и в кроссовках, и в обычной физкультурной форме, а там уже нужны профессиональные бутсы, форма и много еще чего. Лично у нас не хватает денег на все это. У меня четверо детей», - сообщила женщина. По ее словам, средняя стоимость хорошей обуви для футбола от двух тысяч рублей, футболка стоит в среднем от 1,5 тысяч рублей.

«Все это рвется моментально, это же дети. Приходится несколько раз в сезон покупать спортивную форму», - отметила женщина. Она также отметила, что поездки на соревнования оплачивает муниципалитет, но тоже частично.