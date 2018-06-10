Голодовка водителей заставила махачкалинцев пересесть на такси

10 июня 2018, 01:07

Пятнадцать участников голодовки водителей в Махачкале круглосуточно находятся на месте акции и надеются добиться реакции властей. Водители маршрута №61А за свой счет асфальтировали дорогу в поселке, чтобы все жители могли пользоваться транспортом, рассказал участник голодовки Гасан Абакаров.

"Кавказский узел" информировал, что 27 апреля водители маршрута №61А в Махачкале массово объявили забастовку. Они условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая водители начали голодовку на конечной остановке маршрута в поселке Семендер. Состав голодающих обновляется каждые пять дней, 8 июня к голодовке приступила шестая группа из 15 человек. Голодающие добиваются права самостоятельно выбрать обслуживающую компанию и выйти на маршрут хотя бы на время тендера.

Бастующие водители лишились заработка, который кормил их семьи, оставшись с долгами за новые автобусы. Пытаясь отстоять свои права, они живут за счет помощи родных, друзей и соседей, говорится в материале "Кавказского узла" "Семь историй: почему голодают водители в Махачкале", где собраны показательные истории участников акции протеста.

Все пятнадцать участников голодовки чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь в течение дня 9 июня никому не понадобилась, сообщил представитель голодающих Мухтар Саидов корреспонденту "Кавказского узла".

Саидов отметил, что к вызову скорой помощи водители прибегают только при острой необходимости. Врачи сначала возмущались, но потом узнали о ситуации, которая толкнула водителей на голодовку, и отнеслись к ней с пониманием, указал он.

Все голодающие находятся на месте акции круглосуточно, изредка отлучаясь по неотложным делам, отметил участник голодовки Мусаюб Иманмурзаев. Все бастующие водители ждут, что власти все же примут меры в отношении обслуживающей компании, подчеркнул он.

Водители маршруток ремонтировали дорогу для жителей Семендера

Участник голодовки Гасан Абакаров работает на маршруте №61А уже 12 лет.По словам Абакарова, он "обкатывал" маршрут в самом начале его становления и развития, когда водителям несколько раз приходилось ремонтировать дороги в поселке Семендер за свой счет.

Когда маршрут открылся, дороги в поселке Семендер еще не были заасфальтированы и в зимнее время проехать по ним было крайне трудно. При этом население поселка быстро росло и маршрут приходилось удлинять, чтобы охватить как можно большее число жителей. Так конечную остановку трижды переносили вглубь поселка, с каждым переносом приходилось ремонтировать новый участок дороги, и водители маршруток в этом участвовали, рассказал Гасан Абакаров.

«Мы пошли на уступки местным жителям, надо с интересами людей считаться. И мы начали скидываться на грейдер, чтобы сделать дорогу и дать людям возможность передвигаться на транспорте», - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Если в первое время работы маршрута автобусы на линии курсировали интервалом в 5-7 минут, то позднее интервал сократили до 3-4 минут. Это решение тоже было принято в интересах жителей поселка, так как с увеличением числа жителей росла и нагрузка на маршрут. Сейчас по маршруту №61А курсирует небольшое количество автобусов, они не справляются с объемом пассажиропотока и жители поселка вынуждены подолгу ждать транспорт, отметил он.

С началом забастовки финансовое положение семьи Гасана стало крайне тяжелым: на свой заработок мужчина содержал семью из пяти человек, в том числе четверых детей. Теперь он вынужден брать деньги в долг, чтобы обеспечить свою семью продуктами и оплатить повседневные нужды. Голодовку Гасан Абакаров считает единственным действенным методом протеста - забастовку чиновники игнорировали, а с началом голодовки "появились сдвиги", считает он. «Сдвиги есть, но идет процесс очень медленно», - заключил водитель.

Жители Семендера ждут автобус больше получаса

Забастовка водителей вынудила многих жителей Семендера пользоваться услугами такси, так как автобусы теперь ходят очень редко. Время ожидания маршрутки №61А составляет в среднем более 30 минут, сообщила жительница Семендера Патимат корреспонденту "Кавказского узла".

Маршрут №61А связывает махачкалинский поселок Семендер и еще одну окраину с основной частью города.

Женщина отметила, что пользуется маршрутом каждое утро и всегда подолгу ждет на остановке. Периодически ей приходится пользоваться услугами такси, чтобы не опоздать на работу.

Автобус для поездок в Махачкалу приходится ждать примерно полчаса, подтвердила жительница Семендера Джамиля. То количество автобусов, которое сейчас курсирует на линии, слишком мало для густонаселенного поселка, заявила она корреспонденту "Кавказского узла".