Режим ЧС из-за подтопления снят в Карачаево-Черкесии

09 июня 2018, 20:22

Угроза для жителей подтопленной станицы Преградной в Урупском районе Карачаево-Черкесии миновала, режим чрезвычайной ситуации снят, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", власти ввели режим чрезвычайной ситуации в административном центре Урупского района станице Преградной, где 8 июня после сильных дождей оказались подтоплены школа, детский сад, 23 дома и 500 дворов.

Спасатели и сотрудники коммунального предприятия откачивают воду из домов жителей станицы Преградной и оказывают им адресную помощь по ликвидации последствий подтопления, расчищая приусадебные участки, сообщило МЧС.

Ситуация в станице стабилизировалась - дороги расчищены, углублены дренажные канавы, подсыпаны автомобильные переезды по улицам, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте республиканского управления МЧС.

Режим чрезвычайной ситуации отменен по распоряжению главы Урупского района с 18.00 мск сегодня, но работа комиссии по обследованию подтопленных жилых домов продолжается.

На видеозаписи под названием "Преградная наводнение 08 06 2018", опубликованной пользователем Александр Деренский на YouTube 8 июня, виден уровень воды на улицах станицы. Местные жители, выходя из своих машин, оказываются как минимум по колено в воде.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", ночью в Преградной ожидается умеренный дождь, скорость ветра 2 м/с, температура воздуха +10. 10 и 11 июня в станице не ожидаются слабые и умеренные дожди. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.