09 июня 2018, 19:21

Директор радиозавода в Избербаше помещен под домашний арест

Городской суд Избербаша сегодня поместил под домашний арест бывшего гендиректора избербашского радиозавода Валентина Семендяева, обвиняемого в мошенничестве с деньгами предприятия.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября 2016 года сотрудники Избербашского радиозавода имени Плешакова объявили забастовку, требуя погасить долги по зарплате. В августе 2017 года в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты 249 работникам, около 29 миллионов рублей. В октябре 2017 года на радиозаводе была введена процедура банкротства. 15 марта власти Дагестана объявили о планах вывести завод из процедуры банкротства и организовать на его базе новое современное производство.

Заседание по избранию меры пресечения Валентину Семендяеву состоялось сегодня, уголовное дело в отношении Семендяева возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщил представитель суда корреспонденту "Кавказского узла". 

Генеральный директор завода Абдурахман Кадиев, работающий в этой должности с февраля 2017 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 26 февраля 2018 года на заводе введена процедура наблюдения, по состоянию на 1 мая, задолженность предприятия по зарплате составила 62 миллиона рублей, по налогам – 100 миллионов. Всего радиозавод задолжал около 260 миллионов рублей, сообщил генеральный директор предприятия Абдурахман Кадиев корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно материалам следствия, Семендяев в своих показаниях сослался на бывшего руководителя "Корпорации развития Дагестана" и председателя совета директоров Избербашского радиозавода. По словам Семендяева, он давал ему поручение перевести в одну из компаний 60 миллионов рублей, отметил Кадиев.

Семендяев возглавлял завод в 2013 году, когда у предприятия начались финансовые проблемы. Проведенная тогда проверка выявила нецелевое расходование 90 миллионов рублей, которые предназначались для изготовления продукции в рамках контракта Минобороны России, отмечает издание "Махачкалинские известия".

Комментариями от Семендяева относительно избранной меры пресечения и предъявленных ему обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Распродано имущество обанкротившегося Махачкалинского хлебозавода", "Продлено конкурсное производство в махачкалинском "Имбанке""Дагэнергосеть" признана банкротом".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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