Сотрудник прокуратуры Грузии задержан по делу об убийстве школьников

09 июня 2018, 18:26

Бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии задержан по обвинению в несообщении о преступлении после допросов об убийстве двух подростков в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков, пригрозив властям митингом протеста. Сегодня МВД Грузии рапортовало о задержании подозреваемого в давлении на свидетелей убийства.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения, а другому смягчил их. Окончательный приговор суд огласил уже после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры сегодня с утра находился в прокуратуре на допросе, это был уже третий его допрос в связи с делом об убийстве школьников на улице Хорава. Имя этого человека неоднократно называл отец одного из убитых школьников, заявляя о его причастности к покрыванию преступников, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

После двухчасового допроса бывший сотрудник прокуратуры задержан, ему вменяют несообщение о преступлении (статья 376 УК Грузии), заявила сегодня на брифинге замминистра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили.

По словам Мезвришвили, родственник бывшего чиновника прокуратуры участвовал в драке, в ходе которой произошло убийство. Вечером 1 декабря 2017 года он находился в гостях у своих родственников, где также присутствовал уже осужденный по делу об убийстве человек.

«Установлено, что [подозреваемый] вечером был у родственников в семье [фамилия], у которых в деле об убийстве был статус обвиняемых и свидетелей, где также находился обвиняемый в убийстве. В разговоре Субелиани стало известно об убийстве на улице Хорава и об участии в убийстве [одного из осужденных], о чем он не сообщил правоохранительным органам», - приводит слова замглавы МВД "Новости Грузия".

Задержанному грозит домашний арест на срок от 6 месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Задержание этого чиновника прокуратуры, подавшего в отставку через несколько дней после убийства, было одним из главных требований отца одного их убитых школьников в ходе акций протеста в Тбилиси. Комментируя задержание, мужчина отметил, что правоохранители решились на этот шаг за день до истечения срока его ультиматума - ранее он потребовал задержать всех виновных в убийстве и укрывательстве преступников до 10 июня.