Пользователи соцсетей после смерти выпускницы в Махачкале раскритиковали ЕГЭ

09 июня 2018, 14:59

Выпускники в России сдают единый госэкзамен в условиях тяжелейшего стресса, заявили пользователи соцсетей, обсуждая новость о смерти выпускницы в Махачкале после ЕГЭ. По их мнению, родителям надо больше уделять внимания своим детям во время экзаменов, а организаторам ЕГЭ проходить обучение у психологов.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня произошла внезапная смерть выпускницы одной из махачкалинских школ. Просмотр видеозаписи с ЕГЭ по русскому языку в Махачкале не подтвердил информацию из соцсетей о суициде выпускницы из-за грубости организаторов ЕГЭ, сообщила 7 июня пресс-служба Минобразования Дагестана. В своем сообщении она отметила, что правоохранители выясняют, что произошло с девочкой после того, как она спокойно покинула класс, где сдавала ЕГЭ, а также ожидается медицинское заключение от Минздрава Дагестана.

Основной период ЕГЭ проходит в России с 28 мая по 2 июля, в нем принимают участие 730 тысяч человек. 30 мая выпускники сдавали первый обязательный ЕГЭ по математике базового уровня. 6 июня выпускники сдавали экзамен по русскому языку.

О чрезвычайных психологических перегрузках детей во время ЕГЭ пишут жители Дагестана в соцсетях, а также в сообщениях по обратной связи, поступающих в «Кавказский узел».

«Пожалуйста, помогите нашим детям. Нам не нужны переживания. Мы, родители, не хотим видеть, как расстраиваются наши дети. Нам не нужны эти проклятые ЕГЭ», - говорится в сообщении, пришедшем из Дагестана на смс-сервис "Кавказского узла" 8 июня.

«Надоело это … каждый год кто-то умирает из детей, психика меняется у детей. Почему с детьми в школах не работают психологи. Случилась горе, как пережить маме такое. Остановите этот беспредел», - написал пользователь соцсети под ником asol1065 в обсуждении новости с заявлением Минобразования Дагестана об отсутствии связи смерти выпускницы с ЕГЭ в группе «Новости Дагестана» в Instagram.

Эта новость к 14.59 мск 9 июня набрала 15,7 тысяч просмотров, под ней оставлено 34 комментария.

«Некоторые просто для галочки туда (имеется ввиду на ЕГЭ – прим. «Кавказского узла») идут, а те, кто придаёт большое значение образованию, очень сильно переживают», - там же пишет _magomedova777.

«Ребенок просто не выдержал нагрузки, это колоссальный стресс. Она вышла последняя, значит, до последнего была не уверена в том, что писала, значит, она уже для себя решила, что не сдала. Просто когда ребенок учится и готовится к этим адским экзаменам, родителям надо объяснить, что хорошо учиться и сдать важно, но это не вся жизнь, это не решает всей жизни», - указывает 31_ekim.

В сети есть и несколько другой взгляд на ситуацию. «Сдавала ЕГЭ, и ничего ужасного в нем не вижу. Если ребёнок хотя бы на твёрдую тройку имеет знания, то без проблем его сдаст. А если чьи-то дети не могут сдать ЕГЭ, то это вина самих родителей и таких детей, а не экзамена», - написал пользователь под ником hkjvvfuhb в обсуждении той же новости в группе «За Васильева» в Instagram.

Эта новость к 14.59 мск 9 июня набрала 7,6 тысяч просмотров, под ней оставлено 49 комментариев.

«Обстановка, конечно угнетающая для детей на ЕГЭ. У детей разная психика, одни более стойкие у других ломкая психика», - пишет здесь же zakarieva_07.

«Девочку унизила тамошняя обстановка, она даже маме написала: прости, что не оправдала твоих надежд. Конечно, я не виню именно учителей, у девочки был нервный срыв. […] Поэтому надо с детьми аккуратнее разговаривать, Этот ЕГЭ не стоит человеческой жизни и боли матери на всю жизнь», - считает _mariyam_nabievna.

Пользователи соцсети Facebook также считают, что необходимо больше психологов привлекать к организации ЕГЭ.

«Все это происходит, потому что с людьми, которые контролируют обстановку на экзамене, абсолютно не работает психологическая служба. Они совершенно не знают, как нужно вести себя с детьми, находящимися в условиях повышенного стресса», - написала, в частности Нонна Хачатрян в обсуждении в группе «Дагестан без границ».

«Какая боль... очень, очень печально ... замучили детей с этим ЕГЭ», - пишет там же Ума Шамхалова.

«Давно пора отказаться от ЕГЭ. Вся Россия должна это сделать, объединиться», - уверена Зухра Асанова.

Один из пользователей опубликовал в обсуждении копию документа, похожего на протокол, составленный полицейскими. В нем сказано, что 6 июня вечером выпускница в Махачкале совершила попытку суицида после того, как не сдала ЕГЭ, и врачи не смогли спасти девочку.