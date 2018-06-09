Азербайджан рапортовал об освобождении села Гюннют

09 июня 2018, 13:13

Азербайджанская армия восстановило контроль над селом Гюннют и окрестными высотами, заявила пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской автономной республики. Армянская сторона сама разрешила азербайджанским мирным жителям подойти к селу Гюннют, заявил сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 5 апреля 2016 года конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился. Здесь проходили бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля того же года было объявлено о заключении перемирия. При этом стороны конфликта делали противоречивые заявления об изменении позиций, занимаемых вооруженными силами.

На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции. Изменение линии соприкосновения угрожает новой эскалацией, поскольку сторона, приобретшая территории, мотивирована к возобновлению боев.

Вечером 8 июня государственное информационное агентство Нахичеванской автономной республики "Нухчыхан" со ссылкой на дислоцированную в автономии Отдельную общевойсковую армию ВС Азербайджана сообщило о восстановлении контроля над селом Гюннют, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В конце мая село Гюннют и находящиеся вокруг важные стратегические высоты в результате операции, проведенной Отдельной общевойсковой армией, были освобождены от оккупации", - подчеркивается в сообщении.

По данным издания, азербайджанская армия заняла гору Хунут, возвышенность Агбулаг, горы Гызылгая и Мехридаг. Всего под контроль Азербайджана перешла территория свыше 11 тысяч гектаров, 8 тысяч из которых пригодны для земледелия. Взятие высоты Гызылгая расположенной в 1683 метрах над уровнем моря позволяет азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын-Ханкенди (Степанакерт), которая соединяет Армению и Нагорный Карабах, подчеркивается в сообщении.

Агентство также отметило, что "в целях укрепления защиты территории проведена новая автомобильная дорога протяженностью 50 км, а также реконструированы дороги общей протяженностью свыше 55 км". "В оккупированном селе Гюннют Шарурского района были разрушены жилые дома, в том числе многие социальные объекты. Наряду с жилыми домами были разрушены школы, медпункт, библиотека, а также кладбище и мечеть", - отмечает издание.

По его данным, местные жители были вынуждены разместиться в других населенных пунктах района, однако 7 июня вернувшиеся спустя 26 лет жители села Гюннют посетили на местном кладбище могилы родных и близких, говорится в сообщении.



Государственное телевидение НАР показало репортаж с села Гюннют и окрестных территорий, сообщает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший сюжет.

По его данным, журналисты в репортаже указали на высоты и горы, которые перешли под контроль азербайджанской армии. На видео также показаны развалины села Гюннют, посещение гражданскими лицами кладбища, на котором разрушены надгробные памятники.

На сайте Министерства обороны Азербайджана, по данным на 13.00 мск, нет подтверждения данной информации.

"Очень радостное известие. Азербайджан освобождает наши земли step by steb. 11 тысяч гектаров земли вернулись азербайджанцам, там можно жить и сеять. Туда вернулась жизнь. А с новых военных позиций будет эффективней развивать боевые действия в будущем, когда наступит необходимость", - написал сегодня блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Минобороны Армении: мирные жители допущены в Гюннют по просьбе Азербайджана

Минобороны Армении прокомментировало заявление о занятии приграничного села Гюннют.

"Шестого и седьмого июня азербайджанская сторона обратилась к командованию вооруженных сил Армении, попросив разрешить некоторым гражданам подойти к кладбищу, расположенному у южной окрестности разрушенного населенного пункта Гюннут. С подобной просьбой на этом участке азербайджанская сторона обратилась впервые", - написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что армянская сторона, "оставаясь приверженной гуманистическим нормам и постоянно делая шаги, направленные на снижение напряженности, согласилась разрешить мирным жителям на короткое время подойти к кладбищу".

Гюннут находится в нейтральной зоне, и разрешение приблизится было дано мирным жителям. В этом направлении это делается впервые, заявил Ованнисян в интервью Sputnik-Армения.

Пресс-секретарь Минобороны Армении подчеркнул, что армянские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию.

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