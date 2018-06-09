Верховный суд Кабардино-Балкарии признал увольнение Малаевой законным

09 июня 2018, 12:05

Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отказала в восстановлении в должности директора Баксанской школы Лидии Малаевой, заявившей о связи истории со лжемедалистом и ее увольнением. Малаева решила обжаловать и это решение суда.

Как писал "Кавказский узел", Малаева была уволена с должности директора средней школы №3 города Баксан в декабре 2017 года. Она обжаловала увольнение в Баксанском райсуде, который 16 марта принял решение не в ее пользу. После подачи иска Малаевой в суд возник скандал с выпускником 11-го класса, которому, по версии следствия, незаконно выдали медаль, заявила Малаева. По ее словам, сама медаль выдана с соблюдением всех норм и правил.

По данным следствия, сотрудники школы в Баксане исправили оценки одного из выпускников 11-го класса, благодаря чему он получил медаль "За особые успехи в учебе". В связи с этим было возбуждено дело по ч.1 ст.292 УК России (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенные из корыстной заинтересованности), сообщило 2 марта на своем сайте Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Адвокат Елизавета Шак, представляющая интересы Малаевой, подала апелляционную жалобу в Верховный суд КБР об отмене решения Баксанского районного суда 26 апреля. В обосновании жалобы адвокат сослалась на то, что руководитель не указал мотивы увольнения, кроме этого Малаева не была предупреждена за два месяца до увольнения в письменной форме, как это предусмотрено трудовым договором, и ей не была выплачена предусмотренная в таких случаях компенсация.

Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии рассмотрела апелляционную жалобу и отказала в ее удовлетворении. В вопросе увольнения Малаевой работодателем закон не был нарушен, говорится в определении Верховного суда. Определение было вынесено еще 17 мая, но текст вердикта с указанием оснований вынесения решения был вручен заявителям только 6 июня, передает корреспондент «Кавказского узла».

В определении Верховного суда КБР (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») указывается, что «прекращение трудового договора с руководителем … не требует от работодателя указания мотивов, тогда как руководитель, оспаривая такое решение, должен доказать наличие в действиях работодателя злоупотребления правом и дискриминации в сфере труда».

По мнению суда, «нарушений закона со стороны работодателя» при увольнении директора школы не допущено. «А Малаева не представила доказательств о наличии злоупотребления правом или дискриминации в сфере труда», - говорится в определении.

Лиза Шак сообщила, что Малаева решение Верховного суда КБР считает несправедливым и намерена его обжаловать.

Как рассказала адвокат, после очередного судебного решения не в ее пользу Лидия Малаева слегла и продолжительное время болела.

«В настоящее время Малаева также продолжает болеть. Она очень тяжело перенесла все, что с ней произошло. Ведь это было не просто увольнение, оно сопровождалось различными неблаговидными действиями. В частности, обыском в ее рабочем кабинете, о чем стало известно всему коллективу школы. Малаева очень тяжело все это переживает», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Лиза Шак.

Вслед за Малаевой из школы была уволена завуч, принявшая сторону директора

После того, как из школы была уволена Малаева, та же участь постигла завуча школы Зухру Машезову, которая поддерживала Малаеву и давала показания в суде в ее пользу.

Сама Зухра Машезова сообщила, что, когда началось преследование Малаевой, ее вызвал к себе один из высокопоставленных чиновников и предупредил, чтобы женщина не поддерживала Малаеву, и не общалась с ней.

«Я отказалась, сказав, что с кем общаться - это мое личное дело, сказала также, что негоже ему воевать с женщинами. После этого на меня началась атака. Сначала у меня отобрали полставки завуча, потом стали выдавливать и с должности учителя»,- рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Зухра Машезова.

Машезова обжаловала свое увольнение с должности завуча в Баксанском райсуде. Ее иск рассматривал тот же судья, который ранее занимался делом об увольнении Малаевой, и принял аналогичное решение - отказал в удовлетворении жалобы.

«На третий день после решения суда ко мне в кабинет явились два работника нашей школы и на глазах у детей в грубой форме буквально стали меня выгонять из школы. Я стала снимать происходящее на телефон»,- рассказала Машезова. По ее словам, произошла потасовка, после которой она заболела.

Машезова также обжаловала решение райсуда об отказе в восстановлении ее на работе в Верховном суде КБР. По ее словам, рассмотрение дела назначено на 28 июня.

Комментариями представителей администрации города Баксан относительно заявлений Малаевой и Машезовой «Кавказский узел» пока не располагает. В адрес мэрии направлен письменный запрос.