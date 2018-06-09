09 июня 2018, 13:32
Найден пропавший в кубанском лесу подросток
Двенадцатилетний участник забега по спортивному ориентированию в Крымском районе Краснодарского края, пропавший в лесу 8 июня, найден. В его поисках участвовали 350 человек.
Как писал "Кавказский узел", школьник пропал во время тренировочного забега с картой и компасом вокруг лагеря "Патриот Кубани" в станице Неберджаевской.
После масштабных поисков мальчика удалось найти. Следователи намерены опросить школьника, как только врачи позволят им это сделать, сообщил сегодня на своем сайте кубанский главк СКР.
О состоянии здоровья подростка не сообщается.
"Кубанские спасатели эвакуируют туристов из-за схода селя в Красной Поляне", "Поиски российского туриста в Абхазии приостановлены", "Турист из Польши эвакуирован с Эльбруса".
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09 июня 2018, 13:32
-
Найден пропавший в кубанском лесу подросток
Двенадцатилетний участник забега по спортивному ориентированию в Крымском районе Краснодарского края, пропавший в лесу 8 июня, найден. В его поисках участвовали 350 человек.
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