Экономисты назвали производство биоэтанола перспективным для экономики Северной Осетии

09 июня 2018, 13:55

Если простаивающие спиртзаводы начнут производить биоэтанол, это позволит открыть тысячи новых рабочих мест и значительно увеличит налоговые поступления в бюджет Северной Осетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Они заявили, что для этого необходимо принять законопроект, который рассматривает сейчас Госдума.

6 июня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание правовой базы для производства биоэтанола, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Биоэтанол - это жидкое спиртовое топливо, который производится сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар, например, из кукурузы, зерновых или сахарного тростника. В отличие от спирта, из которого производятся алкогольные напитки, топливный этанол содержит метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает его непригодным для питья, говорится на сайте Национальной биотопливной ассоциации.

Спиртзаводы будут перепрофилированы на произодство биоэтанола

На сегодняшний день в Северной Осетии имеется 25 спиртопроизводящих предприятий. Многие из них простаивают, а работающие загружены далеко не полностью. Восемь предприятий имеют лицензию на производство этилового спирта, а девять из простаивающих заводов дали согласие на перепрофилирование для выпуска биоэтанола, говорится в ответе Управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Северной Осетии на запрос "Кавказского узла".

"При условии возобновления их работы - это 2500 рабочих мест и 5000 в смежных отраслях, 1,7 миллиарда рублей налоговых поступлений в бюджет Северной Осетии", - сообщило управление.

Анализ показал, что все простаивающие предприятия соответствуют требованиям производства биоэтанола по необходимой мощности, низкой степени износа, наличию требуемой инфраструктуры и технологических факторов. Девять предприятий, которые выразили желание перейти на производство биоэтанола, оснащены всем необходимым оборудованием для полной переработки послеспиртовой барды в кормопродукт мирового стандарта DDGS, что позволит производить биоэтанол по более низкой стоимости, повысит рентабельность производства за счет комплексной переработки зерна и даст дополнительный толчок развитию не только животноводства, но и мультипликационный эффект развития пищевой и фармацевтической промышленности. При перепрофилировании этих спиртзаводов Северная Осетия сможет дополнительно перерабатывать 1050 тысяч тонн зерна, сообщили в управлении.

В ведомстве считают, что предприятия можно перепрофилировать в течение года. По предварительным оценкам, это обойдется в 660 миллионов рублей, в то время как на строительство новых заводов по производству биоэтанола потребовалось бы 16 миллиардов рублей. Причем, владельцы заводов готовы сами профинансировать модернизацию своих производств, сообщили в управлении.

"Усилия, которые предпринимает республика в данном направлении, направлены на спасение уже существующих заводов, уменьшение дотационности региона, возможность получения дополнительных поступлений в местный бюджет и решение особо острого вопроса с занятостью населения", - подчеркнули в Управлении по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Эксперты одобрили законопроект о биоэтаноле

Принятие законопроекта, который рассматривает Госдума, может дать второе дыхание спиртопроизводящей отрасли Северной Осетии, считает депутат российского парламента от Северной Осетии Зураб Макиев, являющийся членом думского комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Если говорить о пользе законопроекта, то предложенные правительством РФ изменения закладывают правовую основу в работу предприятий, которые будут производить биоэтанол. Принятие этого законопроекта поспособствует развитию биоэнергетики в России, а Северная Осетия получит реальную возможность решить проблему простоя спиртовых заводов. Для нашей республики эта тема не новая, а решения вопроса до сих пор не было. В своё время тысячи людей остались без работы, а бюджет республики перестал получать весомые налоговые отчисления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Макиев отметил, что для перепрофилирование заводов на производство биоэтанола относительно несложно, а эффект в виде появления новых рабочих мест и отчислений в бюджет республики ожидается значительный.

В Северной Осетии есть все условия для развития производства биоэтанола как самостоятельной отрасли, но до последнего времени этому уделялось мало внимания, отметил доктор экономических наук, профессор, депутат парламента Северной Осетии Нох Токаев.

Он пояснил, что различают биоэтанол первого, второго и третьего поколения. Наиболее востребованный из них биоэтанол первого поколения производится путем ферментации сельскохозяйственного сырья, содержащего крахмал. В процессе его производства на заводе по глубокой переработке зерна можно получать сухую барду — богатый протеином корм, используемый в животноводстве, а также выделять необходимый для пищевой промышленности глютен и другие биопродукты, отметил Нох Токаев.

По его словам, в Северной Осетии уже есть предприятия, готовые к производству биоэтанола первого поколения. "Однако в течение длительного периода времени десятки крупных современных высокотехнологически оснащенных предприятий простаивают (своеобразная форма консервации производственных мощностей) по причине отсутствия лицензий и неясности перспектив профильного функционирования, а тем более обновленного развития (перепрофилированного на производство биоэтанола)", - сказал доктор экономических наук.

Он отметил, что спиртзаводы республики не смогут самостоятельно перепрофилироваться на производство и реализацию биоэтанольной продукции.

Он поддержал готовящиеся изменения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". "Такой измененный закон не просто актуален для текущей ситуации в Северной Осетии, а откроет новые перспективы и возможности промышленного развития. Речь идет не о простом сохранении производящих водку предприятий. Биоэтанольная специализация, ее масштабное отраслевое развитие в значительной степени оживляет экономическую практику республики. И дело будет не только в интересах смежных отраслей в кооперировании, но и в создании дополнительных производств за счет тех доходов, которые будут реализовываться. Можно будет переходить на расширенную поддержку предпринимательских интересов, в том числе и с помощью накапливаемых бюджетом средств", - заявил эксперт.

Пока доходы республики от производства спирта невелики, отметил Нох Токаев. "Нельзя удовлетвориться тем, что имея такие крупные спирто- и алкогольпроизводящие предприятия, республика в 2017 году имела поступлений доходов в 1,39 млрд рублей, а в 2018 году ожидает 1,447 млрд рублей", - подчеркнул Токаев.

Очень важно, чтобы закон предусмотрел свободу биоэтанольной продукции от обложения акцизом, как это происходит с водкой, отметил Нох Токаев. "Если такая практика (или примерно такая) будет применяться в регулировании доходов от производства и реализации биоэтанольной продукции, тогда будет отрицательный эффект от того перехода, о котором нами говорилось выше", - считает Токаев.

Отсутствие закона о биоэтаноле привело к закрытию завода "Миранда"

В Северной Осетии уже есть предприятие, которое начало производить биоэтанол - ООО "Миранда", однако оно прекратило работать со 2 сентября 2017 года. Завод проработал пять лет, потом у него истекла лицензия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Управлении по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Северной Осетии.

Лицензию не продлили потому, что нет закона о биоэтаноле, действующим законодательством он приравнивается к спирту, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" технический директор ООО "Миранда" Казбек Льянов.

"Сейчас в Госдуме готовится законопроект. Мы ждем, в каком виде его примут. Раньше биоэтанол относился к спиртам, но так как время меняется и его больше невозможно классифицировать, как спирт, нужен закон, который бы позволил легально работать, выпускать продукцию топливного назначения. Есть определенные условия, при которых разрешается производство, но мы готовы к их выполнению. Мы соответствуем любым стандартам, какие бы нам ни предъявляли. Готовы выпускать продукцию самого высокого качества", - сказал Казбек Льянов.

Всего на предприятии работали 700 человек. После того, как завод прекратил деятельность, все они остались без работы.

Местные жители надеются на новые рабочие места

Жители Северной Осетии поддерживают идею перепрофилирования простаивающих производств, так как это поможет снизить уровень безработицы.

"У людей работы нет, мы не против, пусть запустят производство", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Дигоры Магомет Цебоев.

Людям неважно, спирт или биоэтанол будут производить открывшиеся заводы - главное, чтобы была работа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель республики, не пожелавший представиться.