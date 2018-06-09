09 июня 2018, 10:53

Суд в Ростовской области продлил арест сопредседателю "Другой России"

Матвеево-Курганский суд на месяц продлил срок содержания под стражей сопредседателю "Другой России" Александру Аверину, заподозренному в попытке контрабанды оружия.

Как информировал "Кавказский узел", сопредседатель незарегистрированной российской партии "Другая Россия" Александр Аверин был задержан при переходе российско-украинской границы. По данным адвоката Владимира Осеннего, уголовное дело было возбуждено по статье о попытке контрабанды огнестрельного оружия. Суд в Матвеевом Кургане заключил Аверина под стражу до 12 июня. 20 апреля Ростовским областным судом была отклонена жалоба на арест Аверина.

Сообщение о продлении ареста Александру Аверину в группе "Другой России" в соцсети "ВКонтакте", https://vk.com/wall-55790675_1051698 июня суд в Матвеевом Кургане постановил продлить срок ареста Аверина еще на месяц. Защита подозреваемого просила освободить его из-под стражи, указывая на то, что следствие по делу завершается, и Аверин уже не сможет повлиять на его результат, говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 8 июня в группе "Другой России" в социальной сети "ВКонтакте".

По данным защиты, обвинение готовится сразу по двум статьям Уголовного кодекса - и о контрабанде, и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.

На сайте Матвеево-Курганского районного суда по состоянию на 10:30 мск 9 июня нет информации о продлении ареста Александру Аверину.

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