Пассажиры маршрутки отпущены из больницы в Волгограде

09 июня 2018, 09:32

Все четыре человека, доставленные в больницу после столкновении маршрутки и троллейбуса в Волгограде, вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня в Волгограде у остановки "Дворец спорта" машрутка столкнулась с троллейбусом. Пострадали семь пассажиров маршрутного автобуса, четырех из них доставили в больницу.

Пострадавшие отказались от госпитализации, поскольку получили легкие травмы, со ссылкой на источник в экстренных службах региона информирует "Высота 102".

Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. После аварии их пересадили на попутный электротранспорт, сообщают волгоградские "Городские вести".