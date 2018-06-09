Общественный транспорт. Волгоград. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

09 июня 2018, 09:32

Пассажиры маршрутки отпущены из больницы в Волгограде

Все четыре человека, доставленные в больницу после столкновении маршрутки и троллейбуса в Волгограде, вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня в Волгограде у остановки "Дворец спорта" машрутка столкнулась с троллейбусом. Пострадали семь пассажиров маршрутного автобуса, четырех из них доставили в больницу.

Пострадавшие отказались от госпитализации, поскольку получили легкие травмы, со ссылкой на источник в экстренных службах региона информирует "Высота 102".

Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. После аварии их пересадили на попутный электротранспорт, сообщают волгоградские "Городские вести".

Примечание:

"Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье", "Грузовик столкнулся со спецмашинами на месте ДТП в Ростовской области", "Пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Грузии".

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