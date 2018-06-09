Житель Чечни оштрафован за распространение песен Муцураева

09 июня 2018, 08:11

Житель Веденского района Чечни, который распространил запрещенные песни Тимура Муцураева через мессенджер в WhatsApp, оштрафован на полторы тысячи рублей.

Суд Веденского района признал мужчину виновным по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Чечни. Он уточнил, что решение было вынесено судом 8 июня.

"Кавказский узел" не располагает комментариями оштрафованного или его представителей относительно решения суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле за публикации песен Муцураева были оштрафованы трое жителей Чечни, а 25 мая - еще один.

Тимур Муцураев обрел популярность в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял песни о войне на русском языке, позднее в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. Некоторые его песни признаны экстремистскими и запрещены в России.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с обновляемым общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими. В соответствии со статьей 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" этот список "подлежит периодическому опубликованию в средствах массовой информации".