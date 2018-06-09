09 июня 2018, 07:53

Прокуратура нашла нарушения в нальчикском СИЗО

Прокуратура Кабардино-Балкарии обвинила руководство СИЗО-1 в столице республики в организации незаконных свиданий для заключенных и содержании бывших силовиков вместе с другими осужденными.

Нарушения выявлены в ходе проверки. В частности, инспекторы установили, что двое осужденных, которые ранее служили в правоохранительных органах, приказами начальника СИЗО оставлены в следственном изоляторе для отбывания наказания среди общей массы осуждённых и лиц, заключённых под стражу. Однако это запрещено Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Кроме того, в СИЗО дважды были организованы встречи жителя республики с подсудимой, заключенной под стражу без соответствующего разрешения суда.

Прокуратура потребовала от руководства СИЗО перевести осужденных бывших полицейских в специализированные исправительные учреждения, а по поводу организации незаконных свиданий обратилась в следственные органы с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении виновного уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), говорится в сообщениях от 8 июня на сайте Кабардино-Балкарии.

Комментарии представителей руководства СИЗО относительно этих заявлений не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте этого года в ходе проверки СИЗО-1 Нальчика выявила использование незаконных мер дисциплинарного воздействия к заключенным.

Примечание:

"Сотрудники СИЗО Нальчика потеряли жалобу осужденного прокурору", "Пострадавший от пыток нальчанин пожаловался на проблемы со здоровьем", "Заключенные нальчикского СИЗО пожаловались членам ОНК на избиения".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 июня 2018, 09:11

09 июня 2018, 09:00

09 июня 2018, 08:11

09 июня 2018, 08:04

09 июня 2018, 07:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии