Прокуратура нашла нарушения в нальчикском СИЗО

09 июня 2018, 07:53

Прокуратура Кабардино-Балкарии обвинила руководство СИЗО-1 в столице республики в организации незаконных свиданий для заключенных и содержании бывших силовиков вместе с другими осужденными.

Нарушения выявлены в ходе проверки. В частности, инспекторы установили, что двое осужденных, которые ранее служили в правоохранительных органах, приказами начальника СИЗО оставлены в следственном изоляторе для отбывания наказания среди общей массы осуждённых и лиц, заключённых под стражу. Однако это запрещено Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Кроме того, в СИЗО дважды были организованы встречи жителя республики с подсудимой, заключенной под стражу без соответствующего разрешения суда.

Прокуратура потребовала от руководства СИЗО перевести осужденных бывших полицейских в специализированные исправительные учреждения, а по поводу организации незаконных свиданий обратилась в следственные органы с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении виновного уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), говорится в сообщениях от 8 июня на сайте Кабардино-Балкарии.

Комментарии представителей руководства СИЗО относительно этих заявлений не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте этого года в ходе проверки СИЗО-1 Нальчика выявила использование незаконных мер дисциплинарного воздействия к заключенным.