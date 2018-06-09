Рыбаки Сочи создали общественное объединение для защиты своих прав

09 июня 2018, 03:07

Рыбаки, добившиеся демонтажа ограждений в морском порту Сочи, объявили о создании нового общественного объединения. По их словам, они намерены добиваться свободного доступа к водным объектам общего пользования.

Как писал "Кавказский узел", 8 января в Сочи около 200 человек провели акцию протеста и потребовали убрать ограждения в морском порту, мешающие заниматься рыбной ловлей. Власти пообещали демонтировать ограждения, однако к 8 марта они были демонтированы лишь частично. В ночь с 7 на 8 апреля ограждения были демонтированы полностью, однако 7 июня рыбаки пожаловались, что доступ к воде все равно ограничен, а с 1 июня проход в морской порт осуществляется по режиму.

Конфликт между охранниками и рыбаками произошел в морском порту Сочи 27 ноября 2017 года. Рыбаки пожаловались, что охранник стоянки для яхт выхватывал у них удочки, выбрасывал их и ломал. Владельцы стоянки для яхт, по мнению рыбаков, хотят ограничить доступ жителей Сочи к причалам. 23 марта рыбаки Евгений Слоев и Юрий Федорин после жалобы на конфликт в порту получили уведомление из полиции, что в их действиях имеются признаки уголовного преступления по статье о самоуправстве. Однако дело возбуждено не было, так как не получено заявление о причиненном ущербе.

8 июня у администрации Сочи собрались 12 активистов, которые провели собрание и объявили о создании общественного объединения «За свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам». Председателем правления избран Сергей Бернасовский, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции обсудили выявленные в прошлом году нарушения прав граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, а также задачи, поставленные на 2018-2020 годы.

В состав инициативной группы вошли Сергей Бернасовский, Тамара Романова, Сергей Костюк, Дмитрий Мищенко, Евгений Слоев, Сергей Палкин, Сергей Землянский, Егор Алтунин, Сергей Оленин, Юрий Федорин, Борис Спиваков и Станислав Ковальчук.

Активисты заявили, что намерены сотрудничать с городской администрацией и всеми заинтересованными лицами по вопросу создания условий для массового активного отдыха жителей и гостей Сочи и обустройства мест массового отдыха населения.

По итогам собрания активисты направили обращение и документы об открытии нового общественного объединения в мэрию Сочи.

"Создание движения продиктовано жизнью, так как права граждан в Сочи постоянно нарушаются чиновниками... Чтобы отстоять эти права, нам нужно объединение. И чем больше нас будет, тем больше шанс на отстаивание наших интересов и прав. Пока в нашем движении только десять членов... 9 июня мы известим всех рыбаков о создании нового движения... За время борьбы за наши права мы достаточно хорошо узнали друг друга, сблизились и теперь в любой момент сможем отстаивать наши права", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Бернасовский.