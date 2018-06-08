Сотни домовладений жителей Карачаево-Черкесии подтоплены после ливней

08 июня 2018, 20:41

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в административном центре Урупского района станице Преградной, где сегодня после сильных дождей оказались подтоплены школа, детский сад, 23 дома и 500 дворов.

Вода начала спадать, необходимости эвакуировать людей нет, сообщили спасатели.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий дождевого паводка, где подтоплены в общей сложности 500 домовладений. Создана комиссия, которая подсчитает причиненный стихией ущерб, говорится на сайте Управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

В станице Преградной объявлен режим чрезвычайной ситуации, со ссылкой на главу администрации Урупского района Алексея Шутова передает "Интерфакс".

Число жителей, попавших в зону паводка, не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Преградной умеренный дождь, скорость ветра 3 м/с, температура воздуха +18. Ночью дождь сменится на слабый, скорость ветра составит 2 м/с, воздух охладится до +9. 9 и 10 июня осадков в станице не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.