Наводнение. © Фото: Влад Александров, ЮГА.ру

08 июня 2018, 20:41

Сотни домовладений жителей Карачаево-Черкесии подтоплены после ливней

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в административном центре Урупского района станице Преградной, где сегодня после сильных дождей оказались подтоплены школа, детский сад, 23 дома и 500 дворов.

Вода начала спадать, необходимости эвакуировать людей нет, сообщили спасатели.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий дождевого паводка, где подтоплены в общей сложности 500 домовладений. Создана комиссия, которая подсчитает причиненный стихией ущерб, говорится на сайте Управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

В станице Преградной объявлен режим чрезвычайной ситуации, со ссылкой на главу администрации Урупского района Алексея Шутова передает "Интерфакс".

Число жителей, попавших в зону паводка, не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Преградной умеренный дождь, скорость ветра 3 м/с, температура воздуха +18. Ночью дождь сменится на слабый, скорость ветра составит 2 м/с, воздух охладится до +9. 9 и 10 июня осадков в станице не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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  • Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

    Наблюдатели миссии ОБСЕ провели сегодня мониторинг на линии соприкосновения войск и не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, сообщили МИД Нагорного Карабаха и Министерство обороны Азербайджана. Врачи прооперировали солдата Армии обороны, раненного минувшей ночью на том же участке, где проводился мониторинг.

08 июня 2018, 19:26

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