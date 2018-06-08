Политологи оценили опасность протестов для властей Грузии

08 июня 2018, 23:00

Ежедневные акции в Тбилиси напоминают власти об истекающем сроке ультиматума, выдвинутого протестующими. Отсутствие итогов расследования повышает градус протеста, однако революционного потенциала у акций пока нет, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе, потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков, пригрозив властям митингом протеста. Сегодня МВД Грузии рапортовало о задержании подозреваемого в давлении на свидетелей убийства.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения, а другому смягчил их. Окончательный приговор суд огласил уже после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Саралидзе подтвердил намерение продолжить протесты

Срок ультиматума, выдвинутого властям протестующими, истекает 9 июня, а на 10 июня поддержавшие протест Саралидзе политические партии планируют проведение масштабной акции на проспекте Руставели. С 6 июня активисты молодежного движения "Не убивай" проводят ежедневные акции с целью напомнить властям о скором окончании срока ультиматума. Сегодня акция прошла перед вторым корпусом Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили, ее участники призвали студентов присоединиться к акции солидарности с Зазой Саралидзе 10 июня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Заза Саралидзе подтвердил сегодня свое намерение продолжить митинги, указав, что он требует задержания всех названных им следствию людей. "До 10 июня жду конкретных шагов. Всем известны мои планы. Я дал время до 10-го числа и перечислил конкретных лиц, для задержания которых есть полные основания. Если их не задержат, то акции с требованием восстановления справедливости продолжатся", - процитировало сегодня слова Саралидзе РИА "Новости".

Активисты движения "Не убивай" 6 июня провели две акции - днем они разложили перед зданием администрации правительства Грузии десятки пар обуви, указав тем самым, что заменить правительство можно так же, как меняют обувь. Вечером в тот же день активисты выложили зажженными свечами надписи "Не убивай" перед зданием администрации правительства, парламента, министерством внутренних дел, Главной прокуратурой и на улице, где произошло убийство, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"В последнее время мы видели много [нарушений] в делах [Темирлана] Мачаликашвили и Саралидзе. Очень ясно мы увидели системные преступления, в Грузии они раз и навсегда должны прекратиться, система раз и навсегда должна быть разрушена. Мы выдвинули ультиматум властям до 10 июня, если они не сделают действенных шагов, но грузинское населении снова выйдет [на акции протеста], чтобы сменить их", - заявил активист движения Тите Геденидзе.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родные убитого выразили недоверие следствию в связи с тем, что было уничтожено одно из главных доказательств - граната. Отец убитого Малхаз Мачаликашвили с первого дня поддержал акции, инициированные Зазой Саралидзе.

Активисты аполитичного молодежного движения, которые проводили акции солидарности с Саралидзе, но отмежевались от политических требований протестующих, заявили о переходе на "рабочий режим", который будет "полностью отделен от политического влияния". Они планируют создать "общественный совет", который займется мониторингом расследования всех громких уголовных дел, в том числе дел Саралидзе и Мачаликашвили. В состав совета они намерены пригласить известных людей, которые пользуются авторитетом и вызывают доверие у общественности.

Политологи оценили потенциал протестов

Революционного потенциала у инициированных Зазой Саралидзе акций протеста пока нет, поскольку основная повестка митинга касается убийства школьников, а стремящаяся возглавить протест партия "Единое национальное движение" не имеет всенародной поддержки, указал профессор экономики, бывший советник премьер-министра Георгий Хухашвили.

Вместе с тем он считает, что протесты способны перерасти в иное качество с появлением популярного лидера. "Не думаю, что это все трансформируется в некий неуправляемый процесс, однако люди готовы протестовать, и как только найдется более или менее приемлемый лидер, у власти могут появиться настоящие проблемы", - заявил Хухашвили корреспонденту "Кавказского узла".

3 июня лидеры и сторонники партий "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократической партии присоединились к акции "Не убивай" с требованием смены власти. Оппозиционная "Республиканская партия" отказалась поддержать протесты. "Единое национальное движение" попыталось стать ведущей силой в охватившей Грузию протестной кампании, однако в результате часть протестующих стала проводить контракции, отметил ранее "Кавказскому узлу" политолог Рамаз Сакварелидзе. Обещания властей удовлетворить требования протестующих снизили вероятность эскалации протестов, считает аналитик Заал Анджапаридзе.

Дело об убийстве подростков вызвало большой резонанс, требование наказания для убийц поддержала большая часть населения и властям придется считаться с этим, полагает бывший министр по вопросам урегулирования конфликтов и гражданского примирения Паата Закареишвили.

"Я думаю, что 10 июня выйдет определенное количество людей - не так много, но достаточно для того, чтобы дать понять властям, что от них ждут конкретного решения", - сказал Закареишвили корреспонденту "Кавказского узла".

В таких условиях властям следует прислушаться к требованиям протестующих, поскольку "любая попытка затянуть время и скрыть от общества результаты расследования приведет к краху", добавил он.

Отсутствие результатов расследования резонансного убийства способствует нарастанию протестов, а у властей слишком мало времени, чтобы предъявить общественности эти результаты, считает политолог, профессор Международного Черноморского университета Ника Читадзе.

Читадзе предполагает, что митинг 10 июня будет более массовым, чем предыдущие. "Политические партии собираются мобилизовать свой потенциал к 10 июня, поэтому эти выступления будут более масштабными, чем было несколько дней тому назад. Существует определенная вероятность нарастания протеста, потому что вряд ли за несколько дней власти, в частности следственные органы, смогут провести объективное расследование, если они не смогли это сделать в течение шести месяцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".