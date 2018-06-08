Жители Волжского потребовали остановить рост цен на топливо

08 июня 2018, 19:26

Цена бензина только за последние четыре дня выросла на семь рублей, а вслед за топливом подорожают продукты и другие товары, заявили участники пикета под лозунгом "Нет золотому бензину!" в Волжском.

Двухчасовой пикет против повышения цен на бензин был согласован с властями. Численность акции - 40 человек - также была согласована. Протестующие до 17.30 мск стояли на площади Ленина с плакатами "Нет золотому бензину!", "Не забудем, не простим эти цены на бензин!", "Дорогой бензин – дорогие продукты", "Дорогой бензин – позор правительству!" и другими, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В акции приняли участие члены общественной организации помощи автомобилистам Road help, объединения "Дети войны", всероссийского женского фонда "Надежды России" и молодые активисты КПРФ, инициировавшей пикет, рассказал пресс-секретарь горкома КПРФ Андрей Коломейцев корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня цена на бензин дошла до крайней точки, но я полагаю, что цены на топливо будут расти и дальше. 95-й бензин подорожал на 7 рублей. Дня четыре назад он стоил 40 рублей, сегодня 47. Если подорожает стоимость логистики, подорожает все, только наши зарплаты не растут", - сказал член организации помощи автомобилистам Роман Халиков корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции Алексей Грушевский, который пришел на пикет вместе с группой друзей, возложил ответственность за подорожание бензина на президента.

"У нас крупное мотосообщество, мы пришли выразить свою позицию. С начала года бензин подорожал на шесть процентов. На войну с Сирией у нас есть деньги, мы финансируем ее из своего кармана", - сказал Алексей корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчик отметил, что работает управляющим в частной компании, и подорожание бензина серьезно ударило по семейному бюджету. "Сейчас задумываешься о том, чтобы не ездить лишний раз", - сказал он.

Цены на бензин в Волгограде выросли перед началом мундиаля

Рост цен на бензин затронул всех жителей города и подстегнул протестные настроения, считает активист общественного движения "Активный Волгоград" Алексей Ульянов.

"Бензин марки АИ-92 за два последних месяца подрожал с 37 до 44 рублей. Люди настроены категорично, готовы на акции протеста. Ситуация отражается на каждом жителе", - рассказал Ульянов корреспонденту "Кавказского узла".

На фоне подорожания бензина волгоградцы отмечают рост цен на другие товары, в частности продукты питания. "Увеличение стоимости бензина приведет к увеличению цен на товары. За последнюю неделю в Волгограде подорожал сахар примерно на 2 рубля за килограмм", - сообщил житель Волгограда Евгений Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Вопрос роста цен на бензин вызвал у региональных властей тревогу. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 5 июня поручил подчиненным подготовить обращение в правительство России по вопросу подорожания топлива, а депутатов областной думы призвал обратиться в Госдуму и Совет Федерации с обращениями.

"В последний месяц отмечается значительный рост цен на горюче-смазочные материалы. Дизель — 1,6%, бензин 92-й — 7,3%, 95-й — 7,5% только за месяц. По некоторым автозаправочным комплексам рост составил на отдельные виды топлива до 10%. Это очень серьезное повышение за месяц, оно может негативно повлиять на окончание весенне-полевых работ и на будущий осенний сев, на наши осенние полевые работы, оказать влияние на рост цен на потребительском рынке, негативно повлиять на экономику региона в целом", - привела пресс-служба губернатора его слова 5 июня на сайте правительства Волгоградской области.

Росту цен на топливо был посвящен один из вопросов, заданных 7 июня президенту Путину в ходе его "прямой линии". "То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - приводит слова Путина пресс-служба на сайте Кремля.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".