Саратовские активисты потребовали освобождения Оюба Титиева

08 июня 2018, 15:20

Участники пикета "Стратегия-6" в Саратове призвали власти освободить политзаключенных, в том числе чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Грозном 31 мая продлил срок ареста главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева до 9 июля. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. 24 мая суд отказался удовлетворить жалобу Титиева на отказ следствия возбудить дело.

"6 июня 2018 года в центре города Саратова с 18.00 до 19.00 по местному времени (17.00-18.00 мск) состоялся очередной коллективный пикет "Стратегия-6", организованный в поддержку российских политзаключенных", - говорится в сообщении участника пикета, руководителя саратовской региональной общественной организации "Центр социально-правовых и природоохранных инициатив" Антона Хвостова в соцсети Facebook.

По словам Хвостова, на пикете он выступил с речью в поддержку Оюба Титиева. "С надеждой на его скорое освобождение! Свободу политзаключенным!" - подчеркивается в сообщении от 7 июня.

О пикете в Саратове сообщил также Правозащитный центр "Мемориал". "Саратов с нами", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ПЦ "Мемориал".

Напомним, что дочь правозащитницы Натальи Эстемировой Лана Эстемирова опубликовала петицию, в которой попросила президента России передать дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. Петиция "Освободим правозащитника Оюба Титиева" к 15.16 мск 8 июня набрала 54 775 подписей.

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