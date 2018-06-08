Больница Зугдиди. Фото https://evex.ge/en/contact/samegrelo/mravalprofiliani-klinikuri-saavadmyofo-respublika.page

08 июня 2018, 13:16

Родственники обвинили в смерти ребенка грузинских врачей

Около 20 родственников 12-летнего подростка разбили стекла в окнах больницы Зугдиди, обвиняя врачей в том, что те не смогли спасти жизнь ребенка.

Мальчик поступил в клинику вечером 7 июня. Ребенок почувствовал себя нехорошо, когда играл в футбол со сверстниками.

"Ребенка привезли в терминальном состоянии. Мы провели полный реанимационный комплекс, тем не менее, восстановить сердечный ритм не удалось, и наступила биологическая смерть", - цитирует сегодня представительницу администрации больницы Майю Эсебуа "Новости-Грузия" со ссылкой на "Рустави 2".

По данным издания, родные ребенка обвинили в его смерти врачей. Сегодня ночью ситуация у здания больницы, где собралось около 20 человек - родители и родственники умершего ребенка - оставалась напряженной. Собравшиеся пытались зайти внутрь клиники. Они разбили несколько окон и не позволяли врачам покинуть медучреждение.

По данным МВД Грузии, следствие начато по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности), сообщает "Грузия-online".

Примечание:

"Школьник скончался после инцидента на остановке в Тбилиси", "Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Подросток из Абхазии умер на пути к врачам в Зугдиди".

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