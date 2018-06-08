Сотрудник Спецслужб во время КТО. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-cumadinskom-rayone-dagestana-neytralizovan.html

08 июня 2018, 11:30

Два человека убиты при спецоперации в Ингушетии

Двое боевиков были убиты в ходе объявленной сегодня в Назрани контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет России.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня утром в Назрани блокировали двух предполагаемых боевиков. В ходе перестрелки один из них был убит, сообщил источник в силовых структурах.

Спецоперация проходит в назрановском селе Альтиево на улице Нагорная, передает корреспондент "Кавказского узла".

Всего, по данным силовиков, здесь убиты двое боевиков, «вынашивавших намерения совершить преступление террористической направленности», сказано в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета России.

В Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО), указано в сообщении.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей.

Примечание:

"Один человек стал жертвой вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 28 мая по 3 июня", "Ингушские правозащитники сочли покушение на прокурора актом устрашения", "Отменен режим КТО в двух селах Ингушетии".

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