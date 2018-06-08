Арестованы предполагаемые сообщники по делу Магомеда Хизриева

08 июня 2018, 10:50

Суд в Москве поместил под стражу троих подозреваемых по делу полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева, обвиняемого в попытке купить высокий пост в полиции. Сам Хизриев заявил, что подыскивал работу в нефтяной отрасли.

Как писал "Кавказский узел", начальник собственной безопасности МВД по Дагестану полковник Магомед Хизриев был задержан 5 июня в Москве, на следующий день следствие сообщило о задержании пяти предполагаемых соучастников Хизриева, гражданских лиц. 7 июня суд в Москве постановил арестовать Хизриева на два месяца.

Магомед Хизриев обвинен в том, что дал взятку за назначение на высокую должность в полиции. Изначально источники в правоохранительных органах сообщали, что Хизриев подозревается в передаче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству Главного управления собственной безопасности МВД России. По версии следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 миллионов долларов США.

Пресненский суд Москвы 7 июня заключил под стражу на два месяца троих фигурантов дела Магомеда Хизриева.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гора Чудопалова, Алексея Сыздыкова и Луизы Миржоевой до 5 августа", - заявил представитель суда, слова которого передает РИА Новости.

Предпринимателю и близкому другу Хизриева Гору Чудопалову, Алексею Сыздыкову и юристу Луизе Мержоевой инкриминируется посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), вину они не признают, отмечает ТАСС.

Во время суда Алексей Сыздыков, которого следствие считает непосредственным участником передачи взятки, заявил, что является инвалидом и «не может поднять 2 млн долларов». Он вызвался пройти полиграф, чтобы доказать свою честность, написал 7 июня «Коммерсант», который также привел некоторые подробности суда, который решал вопрос меры пресечения для Магомеда Хизриева.

На судебном заседании адвокат Хизриева Аида Хасимова заявила, что ее подзащитный не может скрыться, так как у него нет загранпаспорта и просила для него домашний арест.

Сам полковник сказал, что из других фигурантов дела знает только одного, а становиться министром в своей республике никогда не хотел. По словам подследственного, занимать такой пост ему не позволяет здоровье. В Москву же, по словам Хизриева, он приехал, чтобы узнать, как выписаться из кадрового резерва МВД и попытаться через знакомых устроиться на работу в нефтяную компанию или банк.

Московские следователи с января начали проверять сведения о коррупции местных чиновников и силовиков в Дагестане. Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".