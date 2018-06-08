Азербайджан обвинил Армению в 85 обстрелах

08 июня 2018, 09:55

Вооруженные силы Армении с 7 по 8 июня 85 раз нарушили режим перемирия, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Оно сообщило об обстреле азербайджанских военных в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гушчу Айрым, Мезем Газахского района, Агдам Товузского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Паравакар, Чинари, Джил, Красносельск и карабахских сел Абдинли, Гарагашлы, Мерзили, Куропаткино, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов, говорится в сегодняшнем сообщении сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представители Минобороны Нагорного Карабаха и Минобороны Армении пока не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как сообщал "Кавказский узел", за 6 июня Азербайджан насчитал 87 обстрелов за сутки с армянской стороны, днем ранее - 95 обстрелов. Нагорный Карабах 2 июня сообщил о 200 нарушениях режима перемирия со стороны Азербайджана за неделю, с 27 мая по 2 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает материалы о ней на тематической странице "Карабах: худой мир или война".