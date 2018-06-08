Минобразования Дагестана опровергло связь смерти школьницы с ЕГЭ

08 июня 2018, 08:56

Просмотр видеозаписи с ЕГЭ по русскому языку в Махачкале не подтвердил информацию из соцсетей о суициде выпускницы из-за грубости организаторов ЕГЭ, сообщила пресс-служба Минобразования Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", основной период ЕГЭ проходит в России с 28 мая по 2 июля, в нем принимают участие 730 тысяч человек. 30 мая выпускники сдавали первый обязательный ЕГЭ по математике базового уровня.

Внезапная смерть выпускницы одной из махачкалинских школ произошла 6 июня.

По сообщению из соцсетей, школьницу вывели из аудитории, обнаружив у нее шпаргалку. Девочка совершила суицид после перенесенного стресса, спасти ее не удалось, пишет со ссылкой на сообщения из соцсетей «Новое дело».

В социальных сетях активно распространяются ангажированные публикации о якобы найденных шпаргалках и проявлениях грубости со стороны организаторов ЕГЭ, а произошедшее выдаётся за суицид.

По данным Минобразования Дагестана, в республике ведется расследование, которое устанавливает подробные обстоятельства и причины смерти девочки. Эксперты уже изучили полную видеозапись с экзамена, и пришли к выводу, что распространяемая информация не соответствует действительности, отмечает пресс-служба министерства.

По ее данным, экзамен прошел без сбоев и нарушений, а на видео видно, как девочка спокойно покинула аудиторию по завершению экзамена, сдав контрольно-измерительные материалы организаторам.

Что произошло после этого, выясняется в настоящее время правоохранительными органами, ожидается также медицинское заключение от Минздрава Дагестана, говорится в сообщении от 7 июня на сайте Минобразования Дагестана.

Видеозаписи с экзамена 6 июня попали на YouTube. На одном из видео, опубликованном «Махачкалинскими известиями», видно, как девочка пишет что-то в листах на последней парте, иногда перебирая их. Сдает свою работу она предпоследней, после чего беседует о чем-то с учителем, а затем спокойно покидает аудиторию.