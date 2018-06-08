Друзья Ларисы Юдиной обвинили власти в равнодушии к памяти убитой журналистки

08 июня 2018, 05:55

Власти Калмыкии сделали недостаточно для увековечения памяти Ларисы Юдиной, заявили участники мероприятия, посвященного 20-летию со дня убийства калмыцкой журналистки. По мнению ее друзей и коллег, Юдиной следует присвоить звание Героя Калмыкии и рассказывать о ней школьникам на уроках мужества. При этом журналисты работающих в Калмыкии изданий проигнорировали вечер памяти журналистки.

«Кавказский узел» писал, что редактор оппозиционной газеты "Советская Калмыкия сегодня" Лариса Юдина была убита 7 июня 1998 г. Представители общественности и правозащитники считают, что это убийство имело политическую окраску, поскольку на страницах своей газеты Юдина помещала материалы журналистских расследований, нити которых тянулись к президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову и его окружению. И хотя убийцы редактора газеты были найдены и осуждены, истинный заказчик этого преступления, по мнению многих людей, так и не был назван.

"Юдину убили за правду"

На памятное мероприятие, посвященное двадцатой годовщине со дня убийства Ларисы Юдиной, в зале федерации профсоюзов Калмыкии собралось около 20 человек, передает присутствовавший на вечере памяти корреспондент «Кавказского узла».

По словам главного редактора газеты «Современная Калмыкия» Валерия Бадмаева, «журналистское сообщество Калмыкии проигнорировало дату».

«Я лично приглашал редакторов. Но они и сами не пришли, и даже корреспондентов не прислали», - рассказал Бадмаев «Кавказскому узлу».

Мероприятие началось с просмотра фильма журналиста Виталия Шуленина, посвященного памяти Ларисы Юдиной.

Затем о своем сотрудничестве с Юдиной собравшимся рассказал политик и экономист Владимир Бамбаев (в конце 1980-х – начале 1990-х секретарь калмыцкого обкома партии и депутат Верховного совета Калмыкии, в 1993 году, будучи руководителем ассоциации фермеров Калмыкии, баллотировался на пост президента республики, – прим. "Кавказского узла").

«Вся калмыцкая политика, начиная со времен Кирсана Илюмжинова, построена на лжи. Лариса Юдина писала правду, и ее за это убили. Ее деятельность до сих пор не получила заслуженной оценки», - заявил Бамбаев и предложил переименовать улицу Кирсана Илюмжинова (названа в честь комиссара Второй конной армии, двоюродного деда первого президента Калмыкии – прим. "Кавказского узла".) в улицу Ларисы Юдиной.

Кирсан Илюмжинов - глава Калмыкии с 1993 по 2010 год. На "Кавказском узле" опубликована биография Кирсана Илюмжинова.

Валерий Бадмаев рассказал собравшимся, что власти Элисты приняли решение назвать в честь Юдиной улицу, однако улицу для этого выбрали на окраине столицы республики – «в районе Сити-Чесс». (Решение о присвоении имени Ларисы Юдиной одной из улиц в Элисте депутаты горсобрания приняли 7 июня 2013 года. - прим. "Кавказский узел").

Отметим, что днем ранее у себя в Facebook главред «Современной Калмыкии» уточнил, что «улица находится рядом с высушенным Ярморочным прудом, в котором убийцы собирались утопить труп журналистки».

«Идею назвать одну из элистинских улиц в честь Ларисы Юдиной выдвинул президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в 2008 году, когда мы отмечали десятилетие со дня ее убийства. Мы передали соответствующие заявления в городскую администрацию. И через пять лет они выполнили наши требования», - рассказал Бадмаев.

Тем временем на видеосвязь вышел сам Алексей Симонов. Он выразил сожаление, что за последние годы «ничего не удалось сделать» для увековечения памяти Ларисы Юдиной.

По словам Симонова, после того, как в 2015 году Фонд защиты гласности признали иностранным агентом, организация переживает не лучшие времена.

«В ближайшие годы ничего не изменится. Мы рады продолжать наши добрые отношения. Но, к сожалению, какую-то реальную поддержку мы сейчас оказать вам не можем», - обратился он к гражданским активистам Калмыкии.

Урок мужества

Друг Ларисы Юдиной, один из основателей калмыцкого отделения партии «Яблоко» Павел Мацаков рассказал, что сразу проникся уважением к Юдиной, потому что «она единственная из калмыцких журналистов выступила против отказа от государственного статуса республики».

«В то время я был обыкновенным строителем и был далек от политики и общественной деятельности, пока не услышал по телевизору выступление Илюмжинова, когда он заявил, что калмыцкий народ отказывается от государственности. Я выступил на митинге, Лариса Юдина предложила сделать интервью. С этого начались наши дружеские отношения», - рассказал Мацаков.

Он добавил, что вопрос «быть или не быть республике – сегодня опять остро стоит перед жителями Калмыкии».

Еще один товарищ погибшей журналистки – Николай Манджиев, бывший врач-инфекционист, уволенный, по его словам, за то, что выступал против проведения шахматной олимпиады в Элисте в 1998 году – предложил переименовать проспект Остапа Бандера (ведет в Сити-Чесс, шахматный городок, построенный перед олимпиадой – прим. "Кавказский узел") в проспект Ларисы Юдиной.

«А когда нынешняя власть сменится, надо присвоить ей звание Героя Калмыкии», - добавил Манджиев, вызвав одобрительные аплодисменты собравшихся.

В свою очередь председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев рассказал, что познакомился с Юдиной, «когда она расследовала финансовые махинации калмыцких властей».

«В то время я занимался банкингом, и она обращалась ко мне по поводу махинаций с бюджетом, казначейскими векселями. И самое главное – по поводу офшора. Наверное, никто, кроме меня, не вел такие подсчеты – по моим данным, окружение Кирсана Илюмжинова своровало у республики 600-700 млн долларов только «чистыми деньгами», через регистрационные взносы, обслуживание и прочее. В целом эта сумма близка к полутора миллиардам долларов. Юдина вела журналистское расследование. И это был основной мотив для ее убийства», - заявил Боромангнаев.

По его мнению, «на примере Юдиной можно проводить в школах уроки мужества».

«У нас все время апеллируют к Великой Отечественной войне. Но вот Юдина – наш современник. Думаю, ее имя должно быть вписано в историю Калмыкию. Она всегда будет для всех нас примером человеческого достоинства, мужества, профессионального отношения к делу», - резюмировал Батыр Боромангнаев.

В заключение собравшихся поблагодарила сестра Юдиной Светлана Гиря. «Прошло 20 лет, но вы все ее помните. Для меня это очень много значит», - сказала она.